Megan Fox uživa s reperom, a bivši muž još joj se nada: 'Nas dvoje opet zajedno? Moguće je'

Zvijezda nekad iznimno popularne teen serije 'Beverly Hills, 90210' s Megan Fox ima tri sina, a razveli su se nakon što su 15 godina bili zajedno. Ipak, čini se da Green bivšoj nije zatvorio sva vrata.

<p>U svibnju je glumac <strong>Brian Austin Green </strong>(47) potvrdio da su se on i glumica <strong>Megan Fox</strong> (34) rastali. Rekao je kako oboje smatraju da je to najbolja odluka, a Brian je nakon razvoda rekao kako će on Megan uvijek voljeti, ali da je jednostavno došlo vrijeme da krenu dalje.</p><p>Ipak, u međuvremenu se nije baš ponašao kao da to zaista i misli. Prvo je ljubomornom reakcijom na jednu njezinu objavu podignuo prašinu u Hollywoodu, a zatim je i odgovarajući na pitanja fanova na društvenim mrežama rekao kako nema razloga da prekriži bivšu suprugu zauvijek. </p><p>- Megan i ja ponovno skupa? Zašto ne. Jednom se naši putevi možda opet sretnu, uvijek ću biti tu za nju - rekao je Green, a nakon što se 'ohladio' pojasnio je kako nema ništa protiv repera <strong>Machine Gun Kellyja</strong> (30), s kojim Fox više ne skriva vezu nakon razvoda.</p><p>- Ne poznajem ga i čuo sam puno loših stvari o njemu, ali i o meni su se nekad pisale neistine, tako da moram to uzeti s rezervom. Važno mi je da je ona sretna, a ja ću biti tu za nju i našu djecu - zaključila je u pomirljivom tonu zvijezda teen serije 'Beverly Hills, 90210', koji s Megan ima tri sina.</p>