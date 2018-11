Meghan i princ Harry na spoju: Proslavili su šest mjeseci braka

Već je prošlo pola godine otkako su vojvotkinja Meghan Markle (37) i princ Harry (34) rekli sudbonosno 'da'. Jučer su proslavili šest mjeseci braka, a par je odlučio taj dan provesti nasamo, dok su se navečer uputili na glazbeni festival Royal Variety Performance u Londonu.

Foto: Ian Vogler/Press Association/PIXSELL

Ovo je prvi put da se Meghan pojavila na ovom događaju, dok je princ Harry bio jednom 2015. Tada su pjevali Lady GaGa (32) i Elton John (71).

Foto: Ian Vogler/Press Association/PIXSELL

Na festivali ove godine nastupili su Take That, George Ezra (25), Clean Bandit, The Tina Turner Musical, Andrea (60) i Matteo Bocelli (21), a program je vodio Greg Davies (50).

Foto: Ian Vogler/Press Association/PIXSELL

Meghan i Harry su upoznali neke od izvođača, a tijekom razgovora s njima vojvotkinja se držala za trbuščić kojeg je sada nemoguće sakriti. Trebala bi roditi krajem ožujka ili početkom travnja.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Za ovu prigodu Meghan je obukla kombinaciju marke Safiyaa. Crnu dugačku suknju, koja košta gotovo 5 tisuća kuna, upotpunila je majicom od 7,5 tisuća kuna.

Foto: Safiyaa.com

Mlada obožavateljica Darcie-Rae Moyse (7) pozdravila je Meghan i pružila joj buket cvijeća.