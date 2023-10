Meghan Markle: 'Biti majka mi je najvažnije u životu... Osim, naravno, biti supruga Harryju'

Glumica Meghan Markle (42) prisustvovala je eventu Summit roditelja: Mentalna dobrobit u digitalnom dobu, koji se organizirao u sklopu Zaklade Archewell. Meghan, koja je pokrenula zakladu s princem Harryjem, održala je govor u kojem je pričala o svojoj djeci Archieju i Lilibet te o strahovima s kojima se suočila kao majka.

- Biti majka je najvažnija stvar u mom životu... Osim, naravno, biti žena Harryju. Ali reći ću da sam sretna što su naša još poprilično malena, tako da to nije u našoj bliskoj budućnosti, no bojim se jer se to nastavlja mijenjati i što će biti pred nama - rekla je pa dodala:

- Kada si roditelj dani su dugi, a godine kratke. Zabrinjava me, ali mi također daje puno nade i puno energije zbog napretka koji smo postigli u protekloj godini.

Foto: Chris Jackson/PRESS ASSOCIATION

Podsjetimo, Meghan se navodno planira vratiti glumi i Hollywoodu. Nedavno je za US Weekly izvor otkrio da Markle 'planira svoju reinvenciju', a njen novi tim i ona trenutačno planiraju strategiju.