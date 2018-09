Meghan Markle je trudna? Na zabavi joj je 'iskočio' trbuščić

Vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle (37) i princ Harry (33) jučer su zasjali na humanitarnom koncertu '100 Days To Peace' u Londonu. Meghan je za svečanost obukla plavu haljinu čiji je kroj 'naglasio' trbuh. Fanovi su odmah počeli komentirati da je bivša glumica možda trudna.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Harry je nedavno izjavio kako se iskreno nada da će u bliskoj budućnosti osnovati obitelj. A s obzirom na to da je princ nedavno svoj automobil Audi RS6 Avant stavio u prodaju, pretpostavlja se kako će brzi sportski automobil zamijeniti obiteljskim.

Iako je trudnoća mnogim žena jedan od najljepših perioda u životu, vojvotkinja od Sussexa neće moći uživati u nekima od čari tog 'blaženog stanja'.

Meghan će se i u trudnoći morati pridržavati strogih pravila pa se tako u javnosti ne bi smjela pojaviti u udobnoj trudničkoj odjeći kao što je, trenirka. No, to je pravilo prekršila njezina šogorica Kate Middleton (36), pa se smatra da ako i vojvotkinja prekrši to pravilo, da će joj kraljica oprostiti.

Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL

Također će zbog strogih kraljevskih pravila, kako ističe stručnjakinja za tradicije kraljevskih obitelji Victoria Arbiter, njima je običaj darivanja majke i djeteta prije poroda, koji je inače posebno popularan u SAD-u, nezamisliv. Meghan tako sigurno neće moći okupiti obitelj i prijateljice da s njima uz tortu i poklone proslavi trudnoću i skori dolazak djeteta.

- S obzirom na to da je britanska kraljevska obitelj jedna od najbogatijih u Europi, takvo bi nešto bilo nezamislivo i prije svega neprilično. Jer ne postoji ništa što ne mogu i sami kupiti - kaže Arbiter, koja unatoč glasinama i medijskim natpisima sumnja i da je Pippa Middleton (34) svojoj sestri vojvotkinji Kate organizirala zabavu darivanja uoči rođenja njihovog prvog djeteta princa Georgea (5).

Foto: Brian Lawless/Press Association/PIXSELL

Iako službena proslava nije dopuštena, Markle bi prema pravilima smjela prihvatiti darove od obitelji i najbližih prijatelja, ali bez slavlja. I premda se još ne zna jesu li pretpostavke da je Meghan već trudna točne, princ Harry je lani u intervjuu za BBC rekao kako su im djeca definitivno u planu u bližoj budućnosti. Kako bilo, kraljevski će par sigurno pronaći način da proslave prinovu u obitelji ako do toga dođe.

Foto: Anwar Hussein/Press Association/PIXSELL

Iako se ni jednoj trudnici ne savjetuje putovanje avionom, kod kraljevske je obitelji to još više izraženo. Kate Middleton je putovanja u trudnoći morala svesti na minimum, a samo je jednom u tri trudnoće letjela avionom. Dok je bila trudna s trećim djetetom posjetila je Švedsku i Norvešku. Isto bi bilo i Meghan što ne bi bio takav problem da joj obitelj i gotovo svi prijatelji ne žive preko oceana, u SAD-u ili Kanadi.

Iako mnogi to nisu vjerovali, vojvotkinja Kate i princ William navodno ni za jedno dijete prije rođenja nisu znali spol. A kamoli da bi nekome isti otkrili. Izvor blizak paru je za 'The Sun' još uoči Kateine prve trudnoće rekao kako oni s nestrpljenjem iščekuju dan poroda kad će sa sigurnošću znati jesu li postali roditelji dečka ili curice.

Foto: Chris Jackson/Press Association/PIXSELL

To je još jedna stvar koja bi trebala ostati tajna kako za javnost, tako i za same roditelje.

Meghan bi, kao i Kate, u trudnoći i za vrijeme poroda uz sebe trebala imati čitav tim medicinskog osoblja koji bi pratio da trudnoća i porod prođu u najboljem redu. Vojvotkinja od Cambridgea Kate Middleton je uz sebe tako za sve tri trudnoće imala 'tim iz snova'. Njezinu su 'ekipu' činila ginekologa, tri primalje, tri anesteziologa, četiri kirurga u slučaju carskog reza, četiri pedijatra i laboratorijski tehničar.