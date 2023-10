Meghan Markle šokirala sve: 'Ovo nije moje pravo ime...'

Moje pravo ime u stvarnom životu je Rachel. Nikada me nitko nije oslovljavao tako, ali moji su me roditelji nazvali Rachel Meghan Markle. To mi je uzrokovalo mnoge poteškoće s pravnim dokumentima tijekom mog života, otkrila je Meghan Markle (42).

POGLEDAJTE VIDEO:

U Tik Tok videu novinarka je slučajno nazvala vojvotkinju od Sussexa Rachel prema njezinoj poznatoj ulozi Rachel Zane u drami 'Suits'.

Foto: Profimedia

Nakon što je Meghan otkrila svoje pravo ime, novinarka se počela pravdati kako to nije znala. Potom se Markle našalila da je sigurno znala kad je postavljala pitanje.

Inače, 'Suits' je ovih dana među 10 najboljih emisija na Netflixu. Meghan je u seriji, koja je smještena u New Yorku, glumila odvjetnicu.