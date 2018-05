Meghan Markle u Hrvatskoj pila domaće vino i jela lignje

Obilaženje otoka u Jadranskom moru između Italije i Hrvatske vrijedno je zlata ili Kuna, ako ćemo ići po lokalnoj valuti. Počevši od srednjovjekovnog Dubrovnika, čija arhitektura i povijest oduzimaju dah, preko Korčule i Visa do Hvara, pokazat će vam što dalmatinska obala nudi: spektakularna vina, svježe morske plodove, predivne zelene površine i slikovite stijene, malo noćnog života i naravno more ispred vaših nogu, tako je u srpnju 2014. na svom blogu The Tig, koji je zbog pravila kraljevske obitelji morala 'ugasiti', o Hrvatskoj obali pisala bivša holivudska glumica Meghan Mrkle (36).

Foto: Screenshot/TheTig/PrivatniAlbum

Vojvotkinja od Sussexa je u Hrvatskoj bila najmanje dva puta, a svaki put je na svom blogu opisivala ljepote Jadranske obale. Meghan je, sudeći po postu, posjetila Dubrovnik, Korčulu, Vis i Hvar, a u blogu nije navela je li s njom prilikom kojeg posjeta bio i suprug, princ Harry (33).

Foto: Screenshot/TheTig/PrivatniAlbum

Dubrovnik

Vojvotkinja u blogu opisuje i 'Villu Dubrovnik' čije smo zaposlenike kontaktirali da vidimo sjeća li se netko posjeta vojvotkinje.

- Meghan se ne sjećamo, ali ionako ne smijemo odavati podatke o gostima - rekli su nam zaposlenici.

Villu Dubrovnik opisuje kao 'luksuzni boutique hotel na liticama' i preporučuje nekoliko restorana sa svježim morskim plodovima.

Foto: Screenshot/TheTig/PrivatniAlbum

- Šetnja Stradunom, zidine tvrđave (à la Igra prijestolja), lokalni kafići i restorani jedan do drugoga u pješačkoj zoni Starog grada i plesna skupina Linđo koja folklor pleše na otvorenom. Uzmite ležaljku u kafiću Buza, gdje ćete moći gledati turiste i domaće kako skaču s litica u more, a na večeru najradije odite u 'Nautiku' ili 'Porto', zbog svježih plodova mora i prekrasnog pogleda sa terase - savjetovala je Markle kako se dobro provesti u Dubrovniku.

Foto: Screenshot/TheTig/PrivatniAlbum

- Zapamtite, Hrvatska graniči sa Italijom, a moj Bože kako se to osjeti u hrani; naručite rižoto od liganja i 'isperite' ga s čašom Plavca Malog ako tražite nešto autentično - dodaje vojvotkinja od Sussexa.

Korčula

Markle u svom opisu južnog dijela Jadrana nakon Dubrovnika prelazi na Korčulu koju naziva 'destinacijom za jednu noć' zbog veličine otoka a, osim restorana i hotela preporučuje i posjet Biskupovoj palači iz 18. stoljeća. Spominje i šetnju gradom Korčula za koji kaže da je 'pun kamenih kuća i okruženim srednjovjekovnim zidinama', te navodi da je u blizini rođen i Marko Polo.

Foto: Screenshot/TheTig/PrivatniAlbum - U sumrak popijte piće u Massimo baru, a na večeru možete otići u Adio Mare gdje ćete uživati u hrani i otvorenoj terasi. - piše Meghan i dodaje da se na Korčuli preko dana uglavnom možete izležavati uz čašu vina.

Vis

Ako želite manje istraženu stazu i manje razvijen jadranski raj, idite na Vis. Taj otok ima super 'vibru', a prije je bio vojna zona i do 1992. nije bio otvoren za turiste. Unajmite kuću ili odsjednite u golemom hotelu San Giorgio. Pripremite se na to da ćete vući prtljagu po kamenim ulicama. Ništa na ovom otoku nije glamurozno, što je meni super - piše vojvotkinja.

Foto: schreenshot 433 Instagram

- Ako ste ambiciozni, ili pak tražite pokoru, krenite biciklom po brdovitim putevima do plaže Stončica. Iscrpljena i uspuhana, bila sam oduševljena kad sam naručila hladno pivo i sardine u konobi, a potom uskočila u predivno more. Ako ste unajmili automobil, imate sreće. Ako ste došli biciklom, pokušajte šarmirati taksista da vam dopusti da bicikl utrpate u prtljažnik, kao što je meni uspjelo i vratite se u hotel - opisala je Markle, a preporučila je i odlazak na Stinivu, najljepšu skrovitu uvalu, za koju kaže da je nije lako naći ali napominje i da se potraga na kraju isplati.

Hvar

- Dolazak na Hvar je šok, sve je življe. Jahte okružuju luku, a okolo hodaju žene u bikinijima i visokim potpeticama. Možda je baš u tome ljepota Hvara, u kojem možete sve, kao što sam i ja napravila - napisala je Meghan na blogu, a ona je dane provodila na vinskoj turneji, sunčajući se na poznatim plažama, večerajući u restoranima i partijajući u razvikanim klubovima dok se noću, izgleda, kupala.

Foto: Screenshot/TheTig/PrivatniAlbum

- Samo nemojte u 4 ujutro odlučiti ići na plivanje i stati na morskog ježa, kao netko koga poznajem. Ups - upozorava Meghan na blogu. I Princ Harry je 2011. posjetio Hvar, a video na kojem pleše u noćnom klubu postao je virtualni hit.