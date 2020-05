Meghan ponovno pokreće blog? Posljednji je deaktivirala 2017.

Daily Mail piše kako će Meghan Markle (38) vjerojatno ponovno pokrenuti svoj lifestyle blog 'The Tig'.

Svoj popularni blog deaktivirala je u travnju 2017., prije nego što je objavila kako se zaručila s princem Harryjem (35). 'The Tig' je pokrenula 2014. To je bio njezin osobni blog na kojem je sa svojim obožavateljima dijelila neke od svojih najdražih stvari - od hrane do putovanja, mode, politike, žena koje ju nadahnjuju...

Sada je stručnjakinja za kraljevsku obitelj, Myka Meier (37), rekla kako bi Meghan mogla otvoriti novi Instagram račun, nakon što se s Harryjem i 11-mjesečnim sinom Archiejem preselila u svoj rodni Los Angeles, s obzirom na to da su morali zatvoriti račun Sussex Royal nakon što su odstupili s kraljevskih dužnosti.

- Mislim da će napraviti 'Goop', kao neku novu verziju 'The Tiga'. Imam prijateljicu koja zna nešto o tome, šuška se da Meghan radi na nečemu - rekla je Myka.

Prošlog rujna Meghanin poslovni menadžer Andrew Meyer podnio je dokumente kako bi njezin blog mogao zadržati isti naziv sve do 2021.

Meghan trenutno vodi 'borbu' s britanskim tabloidima. Tužila je Mail of Sunday zbog nekorektnog i neprofesionalnog izvještavanja o njoj i princu Harryju (35). Meghan je rekla kako su mediji njezinog oca maltretirali i iskorištavali, iako nije pričala s njim dvije godine.

