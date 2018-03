Meghan prvi put sa kraljicom došla na službeno događanje

Bivša glumica i zaručnica princa Harryja (33), Meghan Markle (36) sudjelovala je na komemoraciji prigodom dana Commonwealtha, organizacije nezavisnih zemalja širom svijeta od kojih su većina nekadašnji članovi Britanskog carstva. Meghan je to bila prva dužnost koju je obavljala u nazočnosti kraljice Elizabete II. (91).

Sudjelovanje na vjerskoj ceremoniji u Westminsterskoj opatiji u Londonu potvrda je sve veće uključenosti bivše glumice u britansku kraljevsku obitelj prije vjenčanja za princa koje će biti 19. svibnja u u kapeli Sv. Georgea u dvorcu Windsor točno u podne i vjenčat će ih nadbiskup Canterburyja Justin Welby. Meghan je 'potpora' na svečanosti bio njezin zaručnik Harry.

Komemoraciji su nazočili i drugi članovi kraljevske obitelji, među njima princ Charles (69) i njegova supruga, vojvotkinja Camilla (70), princ William (36) i supruga Kate Middleton (36). U pisanoj poruci za tu svečanost, kraljica je veličala veze Commonwealtha, koji ujedinjuje 2,4 milijardi osoba u 53 zemlje i istaknula da je 'raznolikost, a ne podjela razlog za proslavu'.

Dan Commonwealtha je najveće godišnje međuvjersko okupljanje u Ujedinjenom Kraljevstvu, a na njemu je pjevao član bivšeg boy benda One Direction Liam Payne (24) nakon čijeg je nastupa Meghan ponovno 'kiksala' sa svojim ponašanjem. Payne je pjevao obradu 'Waiting On The World To Chang' te su se Meghan i Harry tijekom njegove izvedbe cijelo vrijeme pogledavali. Nakon što je pjevač završio, princ je podignuo obrve gledajući u zaručnicu, a ona se počela smijati.

Meghan bi uz kraljicu, koja je na čelu Commonwealtha, nakon udaje trebala imati veliku ulogu u toj organizaciji. Jednom je pričala kako bi voljela dobiti priliku u njezinom radu. Princ i njegova odabranica, glumica na svadbi će imati posebno naoružano osiguranje u kočiji zbog nedavnih prijetnji antraksom. Visoke mjere osiguranja su uslijedile kada je bijeli prah, koji se kasnije pokazao bezopasnim, poslan paru u Palaču Sv. Jakova prošlog mjeseca. Policija je izvijestila kako događaj tretiraju kao rasistički zločin iz mržnje.