Meghan tješila dječaka (5): Bilo ga je sram, pa je 'ronio' suze

Vojvotkinja Meghan Markle (37) je na australskoj turneji dobila brojne poklone, no za vrijeme posjeta Melbourneu posebno ju je razveselio unikatan modni dodatak, ogrlica od tjestenine koju joj je poklonio šestogodišnji dječačić, pišu britanski mediji. Meghan je prije nekoliko dana u mnoštvu primijetila dječaka koji je držao natpis: 'Napravio sam ti ogrlicu'. Prišla mu je s osmijehom na licu, prihvatila poklon i bez oklijevanja ogrlicu stavila oko vrata.

Gavin je ogrlicu napravio od tjestenine koju je obojio zlatnom bojom te komadiće tjestenine nanizao na običnu vrpcu. Priča i fotografije obišle su svijet, a Gavinu su obožavatelji predložili da nastavi izrađivati ogrlice i prodaje ih.

Gavin woke up “with a cough” so had to stay home from school today. He whipped together a necklace for Meghan, painted it gold and hopes to give it to her soon. @newscomauHQ pic.twitter.com/Y3y3OZjjRK