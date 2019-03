Meghanina polusestra oštro o vojvotkinji: 'Laže i glumi žrtvu'

Dokumentarni film 'Meghan and the Markles: A Family at War' izašao je i podignuo dodatnu prašinu oko ionako ne bajnog odnosa vojvotkinje od Sussexa i njezine obitelji. Očekivano, svoje mišljenje o svemu tome nije propustila dati ni Samantha Markle (54), njezina polusestra koja još jednom nije štedjela Meghan Markle (37).

Najviše buke u filmu diglo se vezano uz trenutak kada je Meghan njihovom ocu Thomasu Markleu (74) poslala pismo u kojem ga optužuje da ju je povrijedio i slomio joj srce intervjuima koje uporno daje za medije, neistinitim pričama te napadima na princa Harryja (34). Sve se dogodilo nedugo nakon kraljevskog vjenčanja, a sestra Markle nije prešutjela svoju interpretaciju cijelog događaja.

- Njezino ponašanje prema ocu je neprihvatljivo. Ona je ta koja nema srce jer da ga ima ne bi se ovako ponašala već bi bila milostiva i trudila bi se izgladiti odnos pod njegove stare dane - rekla je revoltirana Samantha.

Starija sestra smatra kako je pismo ustvari Meghanin performans te kako je sve pomno i strateški isplanirala. Ne misli da je vojvotkinju briga za obitelj već samo za svoj obraz.

- Ona nije žrtva, iako se predstavlja takvom. Naziva nas lažljivcima, a ona sama je ta koja izmišlja priče. Slomila je ocu srce - zaključila je Samantha Markle, koja, čini se, još uvijek misli da je njezina mlađa sestra vješta manipulatorica željna pažnje.