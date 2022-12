Meghanina polusestra zabranila ocu gledati dokumentarac: 'Već ga je previše puta povrijedila'

On ne želi to gledati jer sve što se događa s kraljevskom obitelji već dulje vrijeme narušava njegovo zdravlje. Što je najvažnije, on se još uvijek oporavlja od moždanog udara koji je imao ranije ove godine, rekla je Samantha Markle, polusestra Meghan Markle, vojvotkinje od Sussexa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pojasnila je da njihov otac Thomas Markle nije gledao dokumentarac 'Harry i Meghan' koji je ovih dana objavljen na Netflixu i to zato što se mora fokusirati na svoje zdravlje.

Foto: Youtube Screenshot/PrvaTv

Također, smatra da je ta serija 'sramotni projekt' kćeri i zeta Harryja, kojeg nije ni upoznao, iako je dvojac u braku više od četiri godine. Samantha je za strane medije ispričala da je zamolila oca da ne gleda seriju jer ga je Meghan već povrijedila više puta i omalovažavala obitelj.

Foto: screenshot/Pink Tv

Serija od šest epizoda govori o Meghaninoj i Harryjevoj strani priče u kraljevskoj obitelji, ali i dosad nepoznate detalje o njihovom upoznavanju, roditeljstvu...

Dosad su izašle tri epizode, a svakog četvrtka će izlaziti po još jedna. U seriji se spominje Thomas te senzacionalistički mediji s kojima je navodno imao dogovor za lažne fotografije. Zaradio je oko 100.0000 dolara. Supružnici u jednom trenutku govore i o tome kako nisu zvali Meghaninog oca na vjenčanje u London.

Foto: Harry & Meghan/Archewell Productions/Diamond Docs/Story Syndicate/Netflix

U seriji se pojavljuje Samanthina kći i Meghanina nećakinja Ashleigh Hale (37). Ona je, čini se, jedina članica obitelji s očeve strane koju Meghan voli. Riječ je o odvjetnici iz San Francisca, koja s majkom Samanthom ima kompliciran odnos.

Foto: Harry & Meghan/Archewell Productions/Diamond Docs/Story Syndicate/Netflix

Nije odrasla s mamom već očevim roditeljima koji su imali skrbništvo nad njom. Sa Samanthom je počela pričati tek 2007. godine. Ashleigh je rekla da joj je Meghan poput sestre.

Najčitaniji članci