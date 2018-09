Mel B se dvaput pokušala ubiti: Popila je 200 tableta odjednom

Pjevačica Melanie Brown (43), poznatija kao Mel B, u još neobjavljenoj knjizi 'Brutally Honest' iznijela je šokantne detalje iz svog privatnog života. Za 'The Mirror' otkrila je neke od njih. Dva puta si je pokušala oduzeti život, a prvi put je to već bilo sa samo 14 godina. Kako kaže, to je bio 'očajnički poziv u pomoć'.

Drugi put se htjela predozirati u prosincu 2014. kada je saznala da je njezin tadašnji suprug Stephen Belafonte (43) nekoliko mjeseci prije navodno napravio dijete njihovoj dadilji Lorraine Gilles. Američki filmski producent je dadilju prisilio na abortus, a Mel je tada popila čak 200 tableta.

- Stajala sam ispred ogledala i stavljala jednu po jednu u usta - otkrila je pjevačica koja je tada završila na ispumpavanju želuca.

Foto: Cosmopolitan

To se sve dogodilo u Londonu kada je bila članica žirija u talent showu 'X Factor'. Zbog drugog pokušaja oduzimanja života, Mel je propustila dio finala showa.

- Kad je vidio da želim nazvati telefonski broj za hitne slučajeve, Stephen me spriječio vičući mi 'umri, kujo' - napisala je Melanie u knjizi. Tada joj je u pomoć priskočio prijatelj koji ju je prerušio kako ju fotografi ne bi prepoznali te ju odveo u bolnicu.

Foto: SF/Press Association/PIXSELL

Sa Stephenom je bila deset godina u braku, a zajedno imaju kćer Madison (7). Pjevačica još ima kćer Angel Iris (11) s glumcem Eddiejem Murphyjem (57) koju su dobili nakon 'kratke avanture' te Phoenix (19) koju je dobila u dvogodišnjem braku s glumcem Jimmyjem Gulzarom.

Foto: FS2/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.

