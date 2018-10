Melania uvrijedila šeširom: Nije važno što nosim već što radim

Melania Trump (48), prva dama Sjedinjenih Američkih Država prošli je tjedan bila u posjeti u safariju, Nacionalnom parku u Nairobiju, Keniji gdje je posjetila poznatu zakladu DSWT koja spašava jednu od najugroženijih vrsta životinja na svijetu, slonove. Točnije, mladunčad slonova koji su izgubili roditelji.

Foto: CARLO ALLEGRI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Prva dama SAD-a tako je imala priliku hraniti slonove na bočicu, no našla se na meti brojnih kritičara koji su joj zamjerili odabir šešira. Naime, Melanijin šešir podsjeća na onaj koji su nosili europski istraživači, pripadnici kraljevske obitelji i vojni dužnosnici za vrijeme kolonijalizma.

Melania Trump wearing a pith helmet on her trip to "Africa" is more than a silly sartorial choice. It's a reflection of her outdated understanding of Africa. (Also, she was photographed in safari attire multiple times on this trip.) #FLOTUSinAfricaBingo https://t.co/aCnkOnPBF8