Melania Trump otišla je iz Bijele kuće nakon što je saznala za aferu Donalda i pornozvijezde...

Bivša prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melania Trump (52) navodno je provela nekoliko noći u hotelu u Washingtonu kako bi se držala podalje od Bijele kuće nakon što su se pojavile vijesti da je njezin muž, tadašnji predsjednik Donald Trump (76), platio pornozvijezdi Stormy Daniels kako bi šutjela o njihovoj aferi.

Prema navodima izvora bliskih Trumpu, šuška se kako je Trump pornozvijezdi platio iznos od 130.000 dolara te se bojao da će njegova supruga saznati detalje.

- Trump je bio izvan sebe kad je shvatio da bi Melania mogla saznati. Znao je kakve bi posljedice mogle biti i učinio bi sve što je mogao da to zataška - rekli su za Daily Mail.

Bivši predsjednik i dalje poriče da je imao aferu s njom, a slučaj je nazvao politički motiviranim. Na pitanje zašto je uopće platio pornozvijezdi, rekao je da je to učinio kako bi izbjegao potencijalne probleme jer mu je ona bila 'smetnja'.

Bilo je dosta nagađanja kako Melania ne podnosi supruga, a pogotovo kada je izgubio drugi mandat na predsjedničkim izborima, šuškalo se kako će doći do razvoda. No, do danas zahtjev nije podnesen.

