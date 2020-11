- Znala sam da me prate na mom odmoru, no uspjela sam to ignorirati, djelomi\u010dno jer se takve stvari doga\u0111aju, ali ve\u0107inom jer sam osje\u0107ala toliko radosti da je bilo zaista te\u0161ko mariti za to. \u017delim vam da i vi prepoznate, cijenite i zgrabite te sretne trenutke u ovom ludom svijetu - napisala je Melanie, koja je pro\u0161le godine prekinula vezu s komi\u010darem i glumcem Steveom Cooganom (55).

Prije njega bila je u vezi s 14 godina mla\u0111im pjeva\u010dem Ollyjem Mursom. Ljubila je i golfa\u0161a Martina Kaymera (36), ali najdu\u017ee je opstala njena veza s glumcem Danielom Caltagironeom (48). Bili su u braku od 2001. do 2009. i\u00a0dobili su sinove Romana i Valentina.

Iako je u\u0161la u \u0161esto desetlje\u0107e, Melanie redovito vje\u017eba pa joj na liniji mogu pozavidjeti i upola mla\u0111e kolegice.\u00a0