Melkior podijelio fotke sa seta MasterChefa, a žene su vidjele samo jedno: 'Jako si zgodan'

Osmijeh od milijun dolara, baš si prava faca, pisao je ljepši spol Melkioru Bašiću. Strastveni kuhar i jedan od članova žirija u kulinarskom showu 'MasterChef' zaintrigirao je fanove novom fotografijom.

- Samo se nasmij - napisao je Melkior uz objavu iz showa.

Svojim šarmom osvojio je gledateljice diljem Hrvatske, no njegovo srce pripada samo supruzi Andreji. Otkrio je ranije da su se upoznali u restoranu brze prehrane nakon jednog izlaska. Prišao joj je s namjerom da je pita hoće li podijeliti taksi, a ona mu je rekla da joj ne smeta dok jede, da je jako gladna. Taksi su na kraju ipak podijelili što je zapravo bio početak njihove ljubavne priče.

Osim toga, priznao je kako sebe ne smatra fatalnim.

- Ja sam kuhar u tome je fora, nisam ja ni savršeni, ni lijepi, ni zgodni, ni slatki, ja sam kuhar i ja to tako gledam. Kad me netko tako zeza fatalni, mi se svi volimo šaliti na svoj račun, tako da slobodno, ja to tako gledam kao kroz šalu - rekao je Melkior za Dnevnik.hr.

Foto: Luka Dubroja

