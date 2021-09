Prvi dio MasterChef putovanja je završen i sada su pred kandidatima novi izazovi: svaki član žirija sastavit će svoj tim od sedam natjecatelja, a da bi dospjeli u taj tim, kandidati ih moraju zadiviti jelom napravljenim od zadanih namirnica. U sedmoj emisiji vidjeli smo dvije skupine. Jedna je pripremala jela s mesom, a druga s ribom. Osim namirnica iz vrećice imali su na raspolaganju i osnovne namirnice koje su se nalazile ispod njihovih radnih jedinica.

Nisu morali koristi sve namirnice koje su im na raspolaganju, ali jelo su morali skuhati za 45 minuta. Žiri je najavio kako će osobno biti uključeni kao mentori u titulu za MasterChefa. Nakon svakog kuhanja i kušanja, svaki je član žirija dodijelio pregaču onome koga bi htjeli imati u svom timu. Budući da sastavljaju tim od sedmero kandidata, svaki ima na raspolaganju po sedam pregača.

Prva je skupina u vrećici dobila: svinjski file, kim, jabuku, kupus, senf, mladi luk, celer, mileram, bućine sjemenke, piment, proso i grejp. ''Nisam se bojao ničega, znao sam da što god dobijemo u vrećici, da ću se snaći s tim namirnicama'', rekao je Neven Paleček Papageno dodavši da su mu svi sastojci poznati. No nisu svi znali što je baš svaka namirnica. Neke je mučio piment, ali ipak su pronašli način da ga iskoriste.

- Za sebe bih skuhao upravo tako, da je ukusno i zasitno - otkriva Neven te dodaje da je ideja bila da napravi neko sezonsko jelo. Kada je došlo vrijeme da žiri kuša njegovo jelo, Neven je bio uvjeren da će proći dalje. No, žiri je imao drugačije mišljenje te nije dobio pregaču ni od jednog člana žirija. ''Mislim da ste danas izabrali prejednostavan put. Tu ima više detalja'', rekao je Nevenu Melkior.

Ni Sebastian Bastašić također nije očarao žiri te je ostao bez pregače s kojom bi se natjecao dalje. ''Sebastiane, dali ste si previše posla, međutim u tom poslu treba znati plivati'', rekao je Stjepan dodavši da je Sebastianu kupus uspio, ali ne i ostatak jela. ''Došli ste u fazu u kojoj se borite za ulazak u top 21 i očekujemo nešto više od vas. Na žalost za vas nemamo pregaču'', priopćio mu je žiri. Ivana Telenta je svoje jelo nazvala iznenađenje iz vrećice. ''Imam osjećaj da ste pokušali iskoristiti sve namirnice samo da ih stavite na tanjur'', komentirao je Damir, a jelo nije oduševilo ni ostale članove žirija pa je Ivana napustila show.

Umijeće kuhanja Gordane Milaković osvojilo je i Melkiora i Damira. ''Sviđa mi se da voliš francusku kuhinju. To se vidi iz ovih jela. Mladi luk si spekla kao Španjolci. Zato sljedeći ga put stavi u foliju da se upari i on će biti mekan, sladak'', napomenuo joj je Melkior. ''Gordana, pregača ide vama. Zbilja vas želim u svom timu. Smatram da ste i kao čovjek i kao kandidat jako vrijedni'', rekao je Damir. ''Nisam očekivala dvije pregače, ali bila sam uvjerena da je moj tanjur među boljima'', rekla je Gordana te izabrala Damirov tim. Dodala je da se baš veseli avanturi.

Ni jednog člana žirija nije zadovoljio ni Luka Mihelčić. ''Vidjelo se da si grizao na audiciji'', kazao mu je razočarano Melkior. ''Nismo vidjeli ništa od onoga žara i potencijala koje si imao na početku. Za tebe je MasterChef gotov'', priopćio mu je Damir. ''Komentar žirija me definitivno malo spustio na zemlju'', osvrnuo se na njihove riječi Luka. Ni jelo Roberta Ćuzela Piljca nije se svidjelo žiriju. ''Htio sam biti malo drugačiji, ali nije uspjelo'', komentirao je on svoje ispadanje.

Pregaču je u skupini koja je spravljala meso dobio Igor Ivanović koji je uspio kombinirati zadane namirnice tako da se njegovo jeli svidjelo Melkioru koji mu je ponudio pregaču. ''Pao mi je kamen sa srca i naravno da ću se boriti za pobjedu'', rekao je Igor. No prije nego je predao pregaču, Melkior je komentirao kako je Igor napravio dječji tanjur, s bojama i oblicima s kojima se poigrao, međutim okusi na njegovom tanjuru bili su potpuno odrasli.

Vegan Neven Serdarević pripremao je svinju, ali kaže da nije probavao dok je radio. ''Nevene, poboljšao si se, što se tiče izgleda. Što se tiče okusa meso nije dovoljno začinjeno. Fali ti da to probaš'', rekao mu je Melkior. Nakon ispadanja Neven je kazao kako je točno da nije probao meso dok ga je radio i da je žiri vjerojatno u pravu te da zasluženo nije prošao dalje. ''Vjerujem da su dobro presudili'', rekao je Neven.

Klavdija Zubović je vjerovala da će joj inspiracija za jelo doći kad bude pred sobom imala namirnice, ali namirnica je bilo toliko da joj je trebalo neko vrijeme da se dosjeti što da pripremi. ''Klavdija, kod ovakvog jednostavnog tanjura očekujem da sve bude savršeno. Malo ti je falilo do toga'', rekao joj je Stjepan nakon što je kušao jelo te joj je uskratio pregaču za svoj tim. Pregaču je ipak dobila. Dao joj ju je Damir: ''Dobrodošla u tim i nemoj me iznevjeriti''.

Druga skupina u vrećici je dobila namirnice koje su uključivale ribu. U vrećici su osim orade bile još i mladi krumpir, brokula, češnjak, kapari, rajčica, ljubičasti luk, meki sir, svježi čili i crveni papar. ''Danas nam pokažite jela puna strasti, preciznosti, kreativnosti, pokažite nam sebe, to je jedini način da prođete dalje', poručio je Damir drugoj skupini.

Pregaču nije dobio ni Tomislav Domitrović: ''Vidi se da tanjur nije do kraja napravljen'', rekao mu je Melkior. ''Tehnički nije odrađeno kako treba''', kazao je Stjepan. ''Nije bilo ugodno slušati da im se nije svidjelo. Ovo je za mene bilo jedno zanimljivo iskustvo'', rekao je Tomislav. Željka Bleuš kaže da joj je kroz glavu svašta prolazilo, pa je u jednom trenutku pomislila i da će joj tanjur biti prazan. Odlučila je raditi njoke u 45 minuta i žiri je primijetio da je to bilo dosta hrabro. ''Nedostaje ti tehnike, kako tu svoju energiju pretočiti u tanjur. Volio bih biti mentor koji bi ti to mogao pokazati'', rekao joj je Damir predavši joj pregaču za svoj tim. Pregaču joj je dao i Melkior, ali se Željka ipak odlučila za Damira.

Tanja nije probala svoje jelo koje je ponudila žiriju te to objasnila postom: ''Post ubija sve stanice koje su nam kancerogene. Nakon tri dana rađaju se nove''. Međutim, njezina riba bila je puna kostiju, a jedna od njih zapela je u grlu Melkioru. ''Prisjedne jelo kad naiđete na kost'', kaže Melkior koji se kosti iz grla riješio tek nakon što je pojeo dobar dio kruha. ''Nisam zadovoljna sa svojim jelom. Voljela bih da sam imala više vremena'', rekla je Matea Korić u čijoj je ribi Melkior također pronašao kost. Kost je kod nje našao i Stjepan, tako da je i za nju MasterChef završio.

- Bogatija sam za jedno novo iskustvo. Sigurno ću to pamtiti - osvrnula se Matea na svoje kratko MasterChef putovanje. Zvjezdana Posavec je bila uvjerena da je dobro isfiletirala ribu i da je izvadila sve kosti. Za žiri je pripremila file brancina tempuru od brokule, karamelizirani luk i čips od krumpira. Jako zanimljivo kuhaš. Voliš isprobavati okuse. Ne znam što je s vama veganima ali znate pogoditi balans'', rekao joj je Melkior i ponudio joj pregaču. Stjepan joj je zakomplicirao situaciju jer joj je i on dao pregaču, ali Zvjezdana se ipak odlučila Melkiorov tim.