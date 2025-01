Melu Gibsonu izgorjela je kuća: 'Sve moje stvari sada su pepeo, nikad nisam vidio nešto takvo'

Glumac i redatelj Mel Gibson (69) otkrio je da je njegov dom u Malibuu potpuno uništen u šumskim požarima koji su nedavno zahvatili Los Angeles. U trenutku katastrofe, Gibson je bio u Teksasu, gdje je snimao podcast Joea Rogana.

- Emotivno je, naravno. Tamo su bile moje stvari, sad su u pepelu - rekao je u intervjuu za News Nation.

Director Mel Gibson attends the red carpet for the movie "Hacksaw Ridge" at the 73rd Venice Film Festival in Venice | Foto: ALESSANDRO BIANCHI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Osim toga, priznao je da mu je bilo nelagodno i tjeskobno dok je snimao epizodu s Roganom, jer je bio svjestan da su požari sve bliže njegovom susjedstvu.

- Pitao sam se je li moja kuća još tamo. Kad sam se vratio, naravno, moje kuće nije bilo - ispričao je te dodao da ga je intenzitet uništenja potpuno šokirao.

Gibson je rekao da su njegova supruga Rosalind Ross i njihov sin Lars sigurni jer su na vrijeme evakuirani. Dodao je da je kuća kolege glumca Eda Harrisa, niz ulicu od Gibsonove, također spaljena.

- Sasvim izgorjelo, prepečeno. Nikad nisam vidio ništa takvo - priznao je.

Osim što je podijelio svoju bol, Gibson je kritizirao vlasti u Kaliforniji, posebno guvernera Gavina Newsoma, zbog, kako kaže, lošeg upravljanja krizom.