Menadžer Aarona Cartera: 'Bio je neprestana meta zlobnih i ružnih komentara mnogih ljudi'

Taylor Helgeson, menadžer nedavno preminulog poznatog pjevača Aarona Cartera otkrio je kako je pjevač dugo bio žrtva cyberbullyinga te kako se nije mogao nositi s neprekidnom mržnjom.

- Neprestano su ga maltretirali. Bilo je poput noćne more. Nemilosrdno. I nanijelo je Aaronu puno štete - rekao je pjevačev menadžer za strane medije.

Taylor je ranije rekao kako ne vjeruje da bi Carter ikada dignuo ruku na sebe, no smatra kako je pjevačevo mentalno zdravlje sigurno bilo narušeno zbog ogromne mržnje onih koji su ga neprestano vrijeđali i uznemiravali preko interneta.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

- Ne bih to u cijelosti okrivio za njegovu smrt, no gledao sam kako se Aaron slama tijekom duljeg vremena - izjavio je Helgeson te dodao kako smatra da mu nije pružena adekvatna pomoć, koja je potrebna mnogima, a ne samo njemu, kako bi mogli živjeti boljim životom, prenosi Page Six.

Osim 'online mržnje' prema pjevaču, istaknuo je i kako su ga s vremena na vrijeme i uživo psovali tijekom nastupa, što je kako ističe, utjecalo na njega jer bi često sišao tužan s pozornice.

- Čitao je i gledao komentare kod kuće, i to ga je jako znalo zaboljeti, a nije mogao prestati koristiti društvene mreže - dodao je menadžer.

Foto: Fred Prouser

Ističe i kako je Carter smatrao svojom dužnošću odgovarati na prozivke i komentare na društvenim mrežama te dodaje i kako nije bilo samo zlobnih komentara već je bilo i onih punih podrške, no Carter je uvijek više pažnje pridavao negativnim porukama.

