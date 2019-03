Menadžerica Mariah urinirala je po drugima, a Britney su tužili

Prošli mjesec asistentica Liannu Shakhnazarian predala je tužbu u kojoj navodi da je bivša menadžerica pjevačice Mariah Carey (48), Stella Bulochnikov, bila nasilna prema njoj i ponašala se rasistički, prenosi britanski Daily Mail.

Naime, navodno fizičko i psihičko nasilje nekoliko puta dogodilo se čak i dok je Mariah gledala, ali ona, kako tvrdi asistentica, nije reagirala i pravila se kao da je to sasvim normalno. Stella je Liannu navodno udarala po stražnjici i grudima, a uz to ju je nazivala i 'je*benom armenskom ku*vom'.

Foto: Privatni album

Bivša menadžerica Mariah Carey samo je jedna u nizu asistenata slavnih koje su postale poznate zbog svojeg 'neobičnog' ponašanja, zlostavljanja i nedoličnih radnji. Dadilja bivše 'Spajsice' Mel B (43) optužila je pjevačicu da ju je tjerala da vodi ljubav s njom i njezinim suprugom, a onda je sve snimala kamerom. Sve je to nedavno potvrdio i njezin bivši Stephen Belafonte (43).

- Uopće nemam pojma s kim sam to bio u braku. To je žena koja bi mi prerezala grkljan ako bi to značilo da se neće doznati da je ovisnica. Sve što je rekla i napravila kako bi sačuvala imidž bilo je užasno i zločesto. Tad sam shvatio koliko sam bio glup - priznao je Stephen.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Lorraine Gilles, njihova sad već bivša dadilja, priznala je da je čak pet godina bila u vezi s Melanie te da je imala seks u troje s njom i Belafonteom, iako je pjevačica tvrdila da ju oboje ucjenjuju tim snimkama tog seksa.

- Morao bih biti lud da to objavim zbog strogih zakona o osvetničkoj pornografiji u Kaliforniji, a ne želim da moje kćeri to vide - rekao je Stephen te priznao da snimke postoje i da je njegova bivša supruga na nekima nadrogirana. Ipak, uporno je tvrdio da je seks sniman samo kao dokaz za njezinog psihoterapeuta.

Foto: PIXSELL

I ne samo to, bivša dadilja izjavila je i da ju je Melanie čak nagovorila da si pored vagine istetovira natpis 'vlasništvo Mel B'.

Ništa manjih problema s bivšim osobljem nije imala ni Britney Spears (37). Njezin bivši menadžer Sam Lutfi optužio je pjevačicu za ovisnost o drogi koja je trajala godinama i sramoćenje njegovog imena u javnosti zbog čega je navodno završio i u bolnici na psihijatrijskom liječenju.

Foto: PA/PIXSELL

Osim Britney, Lutfi je tužio i njezinog oca Jamieja zbog nezakonitog raskidanja ugovora, kao i njezinu majku Lynne jer ga je izvrijeđala u svojoj knjizi iz 2008. godine 'Through the Storm'. Po sudovima su se 'povlačili' čak sedam godina, nakon čega su 2016. napokon sklopili dogovor te postigli financijsku nagodbu.

Američka rock glazbenica Courtney Love (54), bivša supruga pjevača Kurta Cobaina poznata je po svojoj 'teškoj naravi' i zločestom ponašanju prema zaposlenicima. Tako ju je prije nešto više od šest godina, bivša asistentica Jessica Labrie tužila jer joj je Love bila dužna, nije joj plaćala prekovremene i ostale izdatke koje joj je, kako je tvrdila, obećala u ugovoru.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Jessica je u to vrijeme još uvijek bila studentica, a bivša Cobainova supruga navodno ju je nagovarala na protuzakonite radnje koje ona nije željela obavljati. Kako je tvrdila njezina bivša asistentica, morala je slati lažne financijske izvještaje, a zaposlila je i nekoliko hakera.

Zbog osoblja je probleme imala i glumica Jennifer Garner (46) koju je suprug Ben Affleck (46) prevario s njihovom dadiljom. Naime, kako su mjesecima pisali strani mediji, Ben je neko vrijeme imao tajnu aferu s dadiljom Christine Ouzounian. Iako je glasine o preljubu na samom početku oštro demantirao, Garner je 2016. ipak potvrdila da ju je Ben prevario s dadiljom njihovo troje djece.

Foto: Profimedia

Iako su se upravo u tom periodu pojavile 'nevolje u raju', Garner nikad nije službeno potvrdila da je njihova rastava bila posljedica Benove afere s dadiljom.

- Živjeli smo odvojeno mjesecima prije nego što sam uopće čula za cijelu tu priču s dadiljom. Ona nije imala nikakve veze s našom odlukom da se rastanemo. Jednostavno nije bila dio jednadžbe. Je li ona bila loša procjena s njegove strane, to definitivno je - rekla je tada Jennifer.

Pratite nas na našem Instagram profilu!