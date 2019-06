'Mene nazivaju estradom, a ja sebe uopće ne gledam tako...'

Nakon što se u posljednje vrijeme vrlo rijetko pojavljivala na televiziji, Severina Kojić (47) je bila gošća Tončice Čeljuske (50) u HRT-ovoj ovotjednoj emisiji 'U svom filmu'.

Foto: HRT

Ovo ti je 12. album, šest godina pauze je prošlo od posljednjeg. Na YouTubeu ruši rekorde, ima više od 230 milijuna pregleda. Zbog čega smo tako dugo čekali?

- Moja pauza je ništa spram Grašinih recimo. Mi se natječemo tko će dulje pauzirati. Radila sam, napravila sam dosta pjesama, singlova i koncerata. Tko puno radi, taj i griješi. Neke pjesme više ne izvodim, to je sve normalno.

Imaš te jako moderne, klupske pjesme, ali i ove retro balade poput 'Kao'. Imaš duet s Grašom na ovom albumu. Kako sve to posložiš u jedno?

- Volim novo, volim mlade autore. Mijenjam se, kao i moje pjesme. Rijetko tko bi se nekad usudio pjevat 'Štiklu'. Mene nikad nije zanimalo što će netko reći, što će drugi reći. Radila sam uvijek ono što mi se radi.

Foto: HRT

Uvijek izuzetno ulažeš u svoj performans, u spotove... Jesi li perfekcionistica?

- Da, ali ne volim pričati o tome. Onda to zvuči kao da samo ja to radim, a nije tako.

Okušala si se i kao glumica, imala si iskustva u nekim vrlo ozbiljnim produkcijama...

- Karolina riječka je bila moja prva predstava 2003. Mislim da smo odigrali 60 predstava, ja više nisam mogla zbog svojih obaveza. Vodila sam tete s recepcija, trafika, svi su išli u kazalište tada. Poslije sam radila Gospodu Glembajeve, a paralelno sam snimala album 'Zdravo, Marijo' s Bregovićem.

Foto: HRT

Imala si brojne suradnje, s mnogim velikim glazbenicima...

- Od malena sam se družila s ljudima, nisam ni znala s kime se družim. Kao mala sam igrala briškulu s Jakšom Fiamengom. S Tončijem se isto družim već jako dugo. S Goranom Bregović sam se napjevala, a sve je nekako bilo rađeno da meni bude lijepo.

Znala si od početka da ćeš to raditi, da ćeš pjevati?

- Nisam, sestra me rano odvela kod tete Lepe. Ona je mislila da sam talentirana jako. Dobivala sam glavne pjesme i nekako su me gurali u sredinu, a ja sam se povlačila. Tad sam se dosta otvorila, prošla taj dječji put i kasnije mi je to pomoglo.

Foto: HRT

Severina je ovdje opća imenica, svi znaju tko si ti. Je li teško biti Severina? Je li teret?

- Nije teret, ne razmišljam tako o tome. Kad sam bila dijete bio mi je teret zvati se tako jer je bilo neobično ime. Htjela sam se zvati Ivana ili Tamara. Prije godinu dana bih ti vjerojatno drugačije odgovorila.

Postavljaš visoke standarde kolegicama. Sve ove godine izgledaš izuzetno dobro. Imaš li neku rutinu, koliko ulažeš u sebe?

- Pa hvala. Imala sam disciplinu oduvijek. Bine iziskuju dobru kondiciju, to je normalno. Nemam tri treninga dnevno, ali zbog koncerata je potrebno. Trenutačno ne vježbam. Imam problema s nogom, zbog operacija ne vježbam. Nisam zbog toga smršavila, ali evo, lani sam prvi put počela raditi trbušnjake. Sve radim zbog sebe, da bih se bolje osjećala i bila sretnija. Treba raditi na sebi i izvana, ali i iznutra.

Foto: HRT

Najvažnija životna uloga Severini, zna se koja je...

- Suvišno je pričat o tome. Svaka 'mater zna da su dica na prvom mjestu'. Imam sreću da sam majka tom prekrasnom biću.

Jedna od bitaka koje vodiš je i za mirno djetinjstvo svog sina...

- Nisam bila na televiziji dugo, da, ali evo i to je život. To je teško, pet godina mučenja. Ne bih pričala o razlozima, ali iz tog lijepog života gdje se bavite pjesmama, odjednom ste iz skroz drugog, mučnog razloga u javnosti. Ja sam se zbog djeteta i povukla. Jako mi se sviđa ovo što je Jelena Veljača pokrenula. Naš sustav ne valja, o nekim stvarima treba pričati i zato sam i progovorila. Institucije ne rade svoj posao, nemam povjerenja u njih. Ja mogu samo govoriti 'čula sam', 'navodno', inače ću bit tužena. Bolje da pričamo o glazbi.

Spremaš turneju uz album...

- Jako sam sretna. Na prošloj turneji nas je bilo 90-ak, kao neka ekskurzija. Turneja će biti krajem godine.

Foto: HRT

Ljudi te mogu voljeti i ne voljeti, ali svi su radoznali. Kako živjeti s tim da te svi promatraju, komentiraju. Možeš li se isključiti?

- Ja sam ipak dijete televizije. Od malena sam na snimanjima. Sjećam se kako mi je svojedobno veliki Anton Marti rekao 'dušo, ti nisi samo lice na ekranu. Ti imaš lice da uđeš ljudima na kauč'. Tu me on dobro pripremio na to. Ljudi me prihvaćaju kao svoju, dao mi je veliki kompliment. Treba prihvatiti te neke stvari. Kad nešto radiš treba biti ponosan na sebe i sretan ako si uspio.

Kroz godine si postala samosvjesnija, više si govorila o ženama, njihovoj hrabrosti, pravima...

- Žao mi je što nisam i više, tek ću sad. Mene nazivaju estradom, a ja to uopće ne gledam tako. Uvijek treba slušati sebe, rijetko kad su drugi u pravu i znaju što je najbolje za vas. Treba pokazati osobnost. Da sam imala kalkulacije možda ne bi bilo ovih koji me ne vole, ali to sam ja.

POGLEDAJTE VIDEO: