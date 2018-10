Mentor Joža poludio na izgled farme: 'Ovo je raspad sistema!'

S novim tjednom stigao je i mentor Joža na farmu s novim zadacima. Roberto i Jurica odveli su klijenta u mlin kako bi zabilježili narudžbu, a gazdarica Štefica povela je mentora u obilazak farme. Već s prvim viđenim, Joža je bio nezadovoljan.

Foto: Nova Tv/Promo

- Tko gradi kuću da napravi krov, a nema temelja? Ovo se još nije dogodilo ni na jednoj farmi. Kada sam nešto rekao, to se napravilo. Ovo je nerad! Ove ograde, to ne može tako ići, da vise kao pijanci! Ja ne znam tko to postavlja? Otkud je taj došao? Je li vidio šta? - u šoku je bio Joža.

Foto: Nova Tv/Promo

Kada su došli do drugog vrta, mentor je bespomoćno zaključio:

- Prije su radili na farmi, a tukao da nema nikoga živoga! Tamo ti se pet igra, plot se ruši, staze su nikakve, vrt nikakav! Našto to liči? Pa ne može se njih pet igrati ovdje čitav dan, a farma je raspad sistema! - komentirao je.

Nakon što je Joža otišao, gazdarica je prenijela farmerima njegove riječi, no oni ih nisu dobro primili te se nekolicina njih našla uvrijeđenima i najavila štrajk, a najviše je protestirao Matej dignuvši se od stola.

Foto: Nova Tv/Promo

- Štefica definitivno ima taj neki autoritet koji nama fali ovdje. Najstarija je i trebamo ju poštivati, samo što je ružno što je mnogi ne poštuju! - zaključila je Edita, a Srećko je zaključio da je Štefica vrhunski radnik, ali joj ne idu međuljudski odnosi.

- Samo da izdrži ovaj tjedan, mislim da će je to malo dignuti! - rekao je Saša. Farmere očekuje novi dan, ali i odabir novih slugi. Tko će ovaj tjedan postati sluga, a tko sluškinja, ne propustite doznati!