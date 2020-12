Na farmu je stigao mentor Jure kako bi se izabrao novi gazda Farme. Kako im je Mia dan prije naložila da se dogovore koja to dva farmera će biti kandidati za gazdu, s mentorovim dolaskom odvila se igra. Tomislav i Saša izvlačili su iz kutije kamenje, a onaj tko je prvi izvukao crveni kamen postao je gazda, a to je bio Tomislav. No, ne samo što je postao gazda, Tomislav je postao i prvi finalist showa 'Farma More i Maslina'.

- Super se osjećam jer sam u finalu, jer sam prvi koji je to osigurao, nadam se da ću biti i prvi koji će osvojiti te novce - komentirao je finalist Tomislav, a Saša je kazao: 'U igrama na sreću nemam baš sreće i obično me ne ide. U kartama me malo više ide jer igramo za gemište.'

POGLEDAJTE VIDEO: Novi kandidati u 'Farmi'

No, veselje je brzo minulo kada je mentor farmerima prigovorio za ophodnju prema gostima. Kako su mu kazali, farmeri su im preskočili dati ručak, a ne mare o njima jesu li gladni i žedni.

- Ja sam u jednom trenutku vidio Andrijanu kako je ušla u kuhinju i počela jesti sir i slaninu i samim time kako je ona nonšalantno ušla u kuhinju i počela jesti, svi ostali su isto tako počeli ulaziti za njom. Jeli smo taj sirovi kruh. Unutra je bilo živo tijesto, pa smo jeli koricu. Ja sam nezadovoljan. Očekujem tu knjigu žalbe da napišem neke zabilješke koje sam pripremio - kazao je Josip mentoru. Zdenka je istaknula da niti životinje nemaju ništa za jesti, a Maja je dodala: 'Imamo trudnicu koja povraća cijelo vrijeme, nisu je ni pitali kakvu hranu želi jesti!'

Čuvši prigovore gostiju, mentor Jure je ostao zatečen.

- Ovo nisam doživio nigdje. Ovo je totalna sramota za moju kuću! Uvijek su kod mene ljudi bili veseli, siti i zadovoljni! Stvarno sam ljut i ogorčen - kazao je Jure te pohitao farmerima očitati bukvicu.

- Očekivali smo od ovih gostiju da će nam dati loše recenzije. Ne znam iz kojeg razloga i zašto se ono što su nama govorili se ne poklapa s onim što su rekli Juri - zbunjen je bio Tomislav. Mentor im je potom kazao kako bi im bilo bolje da goste drže kao kap vode na dlanu jer će uskoro saznati kako oni igraju važnu ulogu.

- Potrudite se i upotrijebite svoj mozak. To je za vaše dobro - poručio im je. Nakon mentorovih riječi, farmeri su se trgnuli. Tomislav, kao gazda im je svima podijelio zadatke, a s najviše entuzijazma bila je Dora.

- Oni će sigurno imati utjecaj na to koliko je zadatak uspješan i sigurno će nas gledati ponaosob tko se u tom zadatku kako trudio i meni je u cilju da se tu iskažem na najbolji mogući način, pogotovo kad znam da oni mogu utjecati na budući tijek mog natjecanja ovdje - kazala je Dora i zaključila: 'Nekako osjećam da su ovi ljudi na mojoj strani i da će tu biti prevaga u moju korist na način da sam zaslužila da me se podrži i da oni prepoznaju neke kvalitete koje ja pokazujem cijelo vrijeme, ali se krivo interpretiraju od strane farmera s kojima sam ostala u natjecanju'. Jesu li farmeri shvatili ozbiljnost Jurinih riječi te kakvu ulogu igraju gosti, ostaje nam za vidjeti...