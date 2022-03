Mentor Vlatke Pokos iskreno: 'Kao u svakom odnosu, bilo je lijepih i manje lijepih trenutaka'

Nekadašnja pjevačica i voditeljica Vlatka Pokos (51) prva je napustila zabavni show "Ples sa zvijezdama" zbog kojeg se nakratko vratila iz Toronta u Zagreb. Sa svojim plesnim partnerom Mateom Cvenićem oprostila se u nedjelju navečer od gledatelja. Njihova vatrena samba na pjesmu "Mi Gente" J Balvina i Willyja Williama nije u potpunosti oduševila žiri i gledatelje. A oni nisu skrivali nezadovoljstvo ranim napuštanjem u zagrebačkom studiju.

- Priznajem da me pogodilo tako rano ispadanje. Već dvije sezone za redom sam ispao u jako ranoj fazi natjecanja. U ovom trenutku sam obeshrabren i trebat će mi neko vrijeme da procesiram što se sve dogodilo. Naučen sam razmišljati da sve ima svoje zašto. Možda iduće sezone bude treća sreća za mene i stvarno uspijem pokazati sav svoj talent koji mnogi već prepoznaju - kaže nam Mateo.

Prije dvije godine plesao je s pjevačicom Nives Celzijus (40). S njom je došao do treće emisije, a sada se oprostio već u drugoj.

- Samba je moj omiljen ples pa tako i ispadanje na njoj nije baš bilo veselo. Pogotovo u tako ranoj fazi natjecanja. Život ide dalje pa će tako i ovo proći. Povrijedilo me, ali sam se na vrijeme pripremio da je to jedan od mogućih ishoda. Na kraju svega s podignutom glavom i pun ponosa ispadam iz showa - kaže talentirani plesač koji je 2009. kao 12-godišnjak dogurao do polufinala "Supertalenta". On je višestruki državni prvak u latino-američkim plesovima, dugogodišnji reprezentativac Hrvatske te finalist brojnih hrvatskih i međunarodnih turnira.

A kako je ispadanje podnijela Vlatka Pokos?

- U nedjelju smo bili van sebe i razletili smo se na svoje strane, nisam imao priliku još s njom popričati o dojmovima. Vlatka i ja smo pronašli zajednički jezik i super smo funkcionirali na probama. Bilo je tu lijepih i manje lijepih trenutaka kao u svakom prijateljskom odnosu - otkrio nam je plesač jutro nakon.

Dio gledatelja digao je 'prašinu' jer smatra da je bilo i puno lošijih natjecatelja, odnosno parova za ispadanje.

- Nije moja uloga da ocjenjujem ostale kandidate, svi su posebni na svoj način. Postoji puno kriterija po čemu možete ocijeniti plesni par. Svaki par zna šta donosi na plesni podij i što bi se gledateljima moglo svidjeti. Svi bi mi najradije ostali do kraja emisije, međutim takav je koncept gdje ipak neko mora ispasti. Po meni žiri odrađuje korektan posao. Nisam imao primjedbe na njih. Težak posao imaju - kaže Cvenić.

A tko su mu favoriti?

- Teško mi je pričati o favoritu u tako ranoj fazi natjecanja, između ostalog svi su tamo moji dobri prijatelji pa ne bi bilo u redu izdvojiti nekoga - tvrdi plesač. Svoje kolege s plesnog podija nastavit će bodriti.

- Želim biti što bliže ovoj odličnoj ekipi, tako da me očekujte svaku emisiju u studiju. Upoznao sam toliko divnih ljudi, među svima nama vladam pozitivna energija i želim do kraja biti dio toga - kaže Mateo.

Mladog plesača Pokos je nahvalila još na samom početku showa.

- Fascinirana sam njegovim plesom i energijom i on je za mene najljepše otkriće u ovom projektu! Nadam se da ćemo ostati prijatelji. Mateo je vrhunski profesionalac koji je uspio isključivo svojim talentom i radom i odličan je mentor. Uživam u svakom zajedničkom trenutku! Trebam li naglasiti da je izuzetno popularan u ženskom dijelu ekipe? Mislim da mi mnoge djevojčice zavide na Mateu - pohvalila se Pokos koja je privremeni povratak u Zagreb iskoristila za obilazak grada i kave s prijateljima. Kad je ispala iz showa, nije mogla sakriti žaljenje zbog plesnog partnera.

- Meni je žao zbog Matea, on je fantastičan plesač. Očito ću se vratiti u Kanadu prije nego sam očekivala. Ponijet ću lijepe uspomene, nastavit ću se baviti plesom i nadam se da ću Maji Šuput u budućnosti ukrasti voditeljski posao - rekla je Vlatka koja je ubrzo nakon svega utihnula i povukla se i s društvenih mreža.

S druge strane, kao najbolji na plesnom podiju, baš kao i u prvoj emisiji, pokazali su se mladi glumac Filip Vidović (31), sin glumaca Ivice Vidovića i Gordane Gadžić, i njegova partnerica Paula Jeričević koji su plesali mambo. Filip je svoj nastup posvetio djevojci Nataši, inače instruktorici salse. Ona ga je ponosno bodrila iz studija. Njegova navijačka skupina bila je najglasnija.

- Filipe, ti i Paula izgledate kao da plešete već godinama zajedno - pohvalio ih je žiri.

Ocjenjivački sud kojeg čine Igor Barberić, Larisa Lipovac, Franka Batelić i Marko Ciboci složni su u tome kako su svi parovi odlično napredovali od prve emisije. A takve su bile i ocijene...