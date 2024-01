Mentori 'The Voicea' oglasili se uoči finala: 'Moj cilj je ostvaren. Srce mi ne može biti veće...'

Nakon zanimljive polufinalne epizode, na rasporedu je veliko finale 'The Voicea'. Četvero kandidata - Martin Kosovec, Luka Novokmet, Ana Širić i Jakov Peruško Rihtar, bore se za vrijednu nagradu i titulu najboljeg vokala. Uoči finalne epizode su se na društvenim mrežama oglasili mentori, Vanna, Dino Jelusić i Damir Urban.

Vanna: 'Martin će pjevati pjesmu našeg glazbenog diva'

Vanna je podijelila fotografiju sa članom svog tima, Martinom. Otkrila je u opisu da će Kosovec otpjevati pjesmu hrvatskog glazbenog diva.

- Znate za onu: 'Ako sam ikad vidio dalje od ostalih, to je bilo zato jer sam stajao na ramenima divova.' Obično se koristi kod dostignuća znanstvenika, vizionara i nije namijenjeno za glazbeni svijet, ali zašto ne! Jer Martin zna tko su glazbeni divovi, poštuje ih i 'sprijateljio' se s njima, a to nije nimalo lako. Pa evo, i večeras, u finalu The Voice Hrvatska svojom će izvedbom pokušati dotaknuti još jednog našeg glazbenog diva. I zato mu od sveg srca želim da vidi dalje od ostalih, gdje god ga stav prema glazbi i silan talent vode, i da - to ne može biti pogled unatrag (gdje ga mnogi šalju), nego samo naprijed! Jer kuda nego naprijed može letjeti netko od 18 godina - napisala je pa dodala:

- Mi u našem timu ćemo uvijek biti tu i paziti da ne padne na tom letu, kao uostalom i svi koji su ga u proteklih nekoliko mjeseci upoznali. I da - na ovoj drugoj fotki/videu je Martin kakvog ga ja vidim.

Dino: 'Moj osobni cilj ovdje je ostvaren'

Prije samog finala oglasio se i Dino Jelusić, koji je rekao da je ostvario svoj osobni cilj u 'The Voiceu'.

- Večeras finale. Kakva četiri mjeseca su iza nas, teško da bi se moglo sročiti u jedan banalni opis na društvenim mrežama. Kakvi ljudi su prošli kroz ovaj tim, mogli smo složiti vlastito finale. Moj osobni cilj ovdje je ostvaren, gledam dva svoja izvorna kandidata u finalu showa: Jakova i Martina. Srce mi ne može biti veće. U Jakova sam vjerovao otpočetka. I evo nas na kraju puta. Nadam se da će i večeras ljudi vidjeti u ovom čovjeku ono što ja vidim otpočetka. Idemo Jahve, ogoli se još jednom i uđi ljudima u dom po zadnji put u ovom showu da se zapitaju i da ne zaborave - napisao je Dino.

Urban: 'Ana, čuvamo ti leđa'

Na društvenim se mrežama javio i Damir Urban, mentor Ane Širić, jedine djevojke u finalu četvrte sezone.

- Ane naša, uživaj večeras! Volimo te i čuvamo ti leđa! Tim Urban - napisao je.