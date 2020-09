Menzel je za Hrvatsku govorio da je to njegova druga zemlja

<p>Najdraži Jirka, zahvaljujem ti na svakom danu koji sam mogla provesti s tobom. Svaki je bio izvanredan. Zahvalna sam ti i na posljednje tri godine, koliko god teške bile. Bila mi je čast provesti s tobom dio života i pratiti te na tvom putu, napisala je <strong>Olga Menzel</strong>, supruga <strong>Jiřia Menzela</strong> na svom Facebook profilu u nedjelju navečer.</p><p>Dirljivim riječima oprostila se od supruga, 82-godišnjeg cijenjenog filmskog redatelja, koji je umro u subotu navečer u svom domu. Vijest o njegovoj smrti odmah je obišla zemaljsku kuglu jer je Menzel bio mnogima omiljeni glumac i redatelj čije je filmove i kazališne predstave obožavala publika ne samo u Europi, nego i cijelom svijetu. Već za svoj redateljski prvijenac 'Strogo kontrolirani vlakovi' dobio je 1967. godine Oscara. </p><p>Zdravstveni problemi jednog od najslavnijih čeških redatelja, počeli su u studenom 2017. godine. Olga Menzel pronašla ga je onesviještenog u stanu, nakon čega je završio u bolnici. Podvrgnut je teškom kirurškom zahvatu na mozgu zbog čega je neko vrijeme bio u induciranoj komi, a nakon toga se dugo oporavljao. </p><p>Kako je tad objasnila njegova supruga, Jiří Menzel je obolio od meningokoka, a sumnjalo se da je razlog bio klima uređaj u avionu kojim je putovao iz Praga za Košice u istočnoj Slovačkoj, gdje je prije tri godine postavljao Verdijevu operu 'Falstaff'. </p><p>- Liječnici su ga liječili jakim antibioticima ali dobio je i jaku upalu srednjeg uha - objasnila je tad Olga.</p><p>Nakon teške operacije nije više često izlazio u javnost, koristio je invalidska kolica i proveo je skoro godinu dana na rehabilitaciji prije nego je pušten na kućnu njegu. Trebala mu je i pomoć oko hrane, ali je zadržao bistar um i volio komunicirati s bližnjima, a dodatno su mu, osim supruge, optimizam vraćale i njihove dvije kćeri. </p><p>Nedugo prije no što je obolio odigrao je i ulogu u filmu 'Tumač' iz 2018. redatelja<strong> Martina Sulika</strong>, za što je dobio i niz nagrada, ali je umjesto njega, po njih dolazila njegova supruga. </p><p>Oštroumni kritičar društvenih nepravdi u filmovima je uvijek tematizirao probleme običnih ljudi u teškim životnim okolnostima, ali nikad bez doze humora i s mnogo simpatija za obespravljene. </p><p>Obožavao je komediju, a i u svakodnevnom životu bio je u društvu nenadmašni zabavljač. Kad bi vidio nekoga kako puši, oteo bi mu cigaretu i oponašao ga nasmijavajući cijelo društvo. Bio je poznat po svom nevjerojatnom šarmu i životnoj energiji, pa je tako sa 64 godine navukao na noge koturaljke i s njima jurio rodnim Pragom sve dok nije slomio bedrenu kost. </p><p>Gajio je veliku ljubav prema Hrvatskoj u koju se vraćao četrdesetak godina i govorio da je to njegova druga domovina. Najprije je dolazio kao turist, a zatim i kao redatelj kazališnih predstava. Na Dubrovačkim ljetnim igrama postavio je 1982. godine 'Hamleta', a i kasnije je surađivao sa zagrebačkim Kazalištem 'Komedija'. HTV je prije desetak godina od njega naručio i dokumentarni film 'Moja Hrvatska' koji je snimao duž Jadranske obale i u njemu opisao Hrvatsku iz osobne perspektive. </p><p>Nije se naljutio čak ni kad je 2009., snimajući dokumentarac dobio batine od vlasnika restorana i njegovog sina. Bila je to scena kakva bi se mogla vidjeti samo u njegovim komedijama, ali ovaj put nije bilo ništa režirano.</p><p>Dio Menzelove ekipe, nakratko je bio zaklonio reklamu za dubrovački restoran Garište, što je naljutilo vlasnike restorana. Iako se Jiři pokušao ispričati i objasniti bijesnim vlasnicima da je to nakratko zbog filma, oni su se obrušili na kamermana. Kad je supruga vlasnika udarila u objektiv, kamerman joj je uzvratio nogom u stražnjicu. Nakon toga izjurio je vlasnikov sin i udario Menzela. </p><p>- Žao mi je što se to dogodilo baš u Hrvatskoj, koju toliko volim ali neću zvati policiju, rekao je Menzel nakon agresivnog ispada vlasnika restorana. </p><p>Menzel je i sam imao izniman život. Rođen je u Pragu 23. 2. 1938. Njegov otac bio je poznati književnik i prevodilac koji je pisao knjige za djecu, a kasnije je surađivao s poznatim ilustratorom i animatorom <strong>Jiříjem Trnkom</strong>. </p><p>Kao dijete, Menzel je odrastao u siromaštvu, ali je volio čitati. Bio je i izviđač, pa je rekao da je tako spoznao prave životne vrijednosti. S 15 godina upisao je tipografski tečaj, pa je naučio raditi na tiskarskom stroju. </p><p>Počeo je i pisati, ali se s vremenom zainteresirao za kazalište u kojem je gledao sve što je bilo na repertoaru i počeo sanjati da ima vlastiti teatar. Nije primljen na kazališnu režiju, ali je zatim upisao slavni FAMU – prašku filmsku akademiju i studirao s još nekoliko danas cijenjenih čeških redatelja koji su stvorili češki novi val. </p><p>Diplomirao je s filmom 'Umro nam je drug Foerester'. Neposredno nakon ruske okupacije tadašnje Čehoslovačke, Menzel je bio dovršio 'Ševe na žici', ali je film proglašen politički nepodobnim i zabranjen, a Menzel je morao čekati 20 godina i smjenu vlasti da bi publika napokon vidjela ovaj film. </p><p>Briljantnu komediju 'Selo moje malo' snimio je 1985. i s njom također bio nominiran za Oscara. </p><p>Osebujni redatelj bio je tvrdokorni neženja, pa se prvi i jedini put oženio tek u svojoj 66. godini za bivšu novinarku i filmsku producenticu Olgu koja je 40 godina mlađa od njega. U tom braku dobili su dvije djevojčice – <strong>Aničku</strong> (11) i <strong>Evičku</strong> (5). </p><p>Iako su mnogi gledali poprijeko na taj brak i atraktivnu plavušu smatrali proračunatom zavodnicom, kasnije se pokazalo da je ona doista bila zaljubljena u ovog posebnog čovjeka. Postala je njegov najvažniji oslonac, naročito tijekom tri godine Menzelove teške bolesti, te uzdržavala cijelu obitelj.</p>