Meri Goldašić: 'Nisam imala novca da sinu kupim krafnu'

Influencerica i bivša kandidatkinja 'MasterChefa' Meri Goldašić gostovala je na konferenciji 'Beep Up' pod geslom 'Bez brige – poduzetnički je griješiti' te otkrila da je imala ozbiljne financijske poteškoće.

- Prije dvije godine nismo imali za papar. To nije emotivan govor, to ti sad govorim da shvatiš da moje dijete od devet godina razumije što znači kad mama ne radi, kad mama nema novca. Stvarno nismo imali, išli smo u trgovinu, mali je tražio krafnu, nije krafna ušla u kalkulaciju i, eto, morali smo kupiti meso umjesto krafne i to je tako - rekla je.

- Danas, evo, Aleksandar je bio izvan škole i Rio izvan vrtića zato što smo išli na Zanzibar. To su stvari za koje ja njima objasnim da ću im moći prišutiti, ne poklone, nego iskustva koje ja kao dijete nisam imala, a želim da ih oni imaju - dodala je.

Natjecateljica šeste sezone kulinarskog showa živjela je izvan Hrvatske. U Švedskoj, Danskoj i uvijek, kaže, govorila kako nikad ne bi živjela na selu. To joj je bilo dosadno, voljela je gradsku vrevu. Ipak, ljubav ju je na kraju odvela u Belajske Poljice.

- Sad mi je tu dom. Fatalan je bio jedan Dugorešanin, njih valjda tako 'rade', drilaju od malih nogu, da moraju neku dovest ovdje da se 'množe', da Belajske Poljice preuzmu cijeli svijet - rekla je ranije kroz smijeh za Radio Mrežnicu.

Foto: Instagram

Dio života provela je u Skandinaviji. U Skandinaviju ju nije tjerala želja odnosno 'trbuhom za kruhom' već želja za novim vidicima, upoznavanjem ljudi i društava. Od svih gradova najviše joj se ipak svidio Kopenhagen. Za Švedsku je ne vežu tako lijepa sjećanja.

- Tamo je postalo opasno živjeti za žene, pogotovo one koje nisu muslimanke. Reći ću to. Švedska više nije kao što je bila, jednom sam ujutro išla na posao i skupina više muškaraca me opkolila, napala. Počela sam vikati im da imam muža i troje djece, iako sam imala tad jedno, ali sam znala da moram nešto reći da izazovem njih da ne kreću. Jako puno žena doživljava tamo nasilje, silovanja, šteta je da naše ljude tu na Balkanu to ne zanima previše - ispričala je.

Foto: Instagram

Priznala je kako se nikad nije bojala izazova. Shvatila je, kaže, da se u životu moraš boriti.

- Od muškarca bez ambicije u životu je gora samo žena koja se za muškarcem 'šlepa' - rekla je Meri savjetujući ženama da čim više ulažu u sebe, obrazovanje, rad i uvijek imaju 'svoj' novac.

Foto: Instagram