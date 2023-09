Meri iz Masterchefa otvoreno o operaciji grudi i usana: 'Sama sam si to platila, to je moj izbor'

Influencerica Meri Goldašić jedna je od natjecateljica nove sezone omiljene kulinarske emisije 'Masterchef'. Veselu Meri pomno prate kamere Masterchefa, a kuhanje pred publikom nije joj strano, jer to već neko vrijeme čini na društvenim mrežama.

U 'Masterchefu' je Meri otkrila je naučila kuhati od bake, koja je radila kao šefica kuhinje. Želja joj je otvoriti restoran s dnevnim konceptom koji bi radio samo od 8 do 15 sati, i u kojem bi kuhala samo ona.

Rođena Šibenčanka vrlo je aktivna na TikToku i Instagramu, na kojima rado dijeli recepte, ali i anegdote iz privatnog života, duhovite snimke i savjete.

Otvoreno govori o gubitku kilograma i estetskim zahvatima

Tako je Meri sada sa svojih gotovo 40 tisuća pratitelja na Instagramu podijelila detalje o novom izazovu - gubljenju kilograma. Kako je otkrila, izgubila je 12 kilograma, a pokazala je kako je izgledala prije i poslije.

Osim gubitka kilograma, Meri je podijelila detalje o kirurškim zahvatima na kojima je bila. Tako je nekoliko videa na njezinom TikToku posvećeno filerima za usne, koje je stavljala nekoliko puta. Zatim je odlučila ukloniti filere, a nedugo nakon je napravila nove, ali ipak nešto manje.

Šibenčanka je također napravila grudi, a cijelo je iskustvo ispričala vjernim pratiteljicama na TikToku koje su taj video dugo očekivale.

- Sve zahvate sam napravila jer sam ja sama to htjela, nemojte mi pisati da mi ne trebaju. Sama sam si to platila, to je moje tijelo i moj odabir - rekla je na početku videa.

U videu je otkrila da je tokom operacije bila budna, odnosno da se odlučila samo na lokalnu anesteziju.

Živjela je u Danskoj i Švedskoj

Meri je danas u braku i ima dvoje djece te živi u Karlovcu, a u životu se često selila. Tako je neko vrijeme provela u Danskoj i Švedskoj.

- Ako želite probati živjeti vani, od srca vam preporučujem Kopenhagen, nikako vam ne preporučujem Švedsku - rekla je Meri, koja je u Švedskoj živjela u čak tri grada.

U skandinavskim je zemljama provela ukupno šest godina, a poručila je da ljudi uopće nisu hladni kako mnogi misle te da je u Danskoj stekla mnoge prijatelje s kojima je i danas u kontaktu.

