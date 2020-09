Ime djevojke jo\u0161 se nije saznalo, ali ako je suditi po primjeru Kristine Penave (22), koju zbog posla koji radi nazivaju 'mandarina', \u0161tand itekako mo\u017ee proslaviti ljude.

<p>Internetom se ovih dana proširila bizarna snimka iz Srbije. Na Pančevačkom putu u smjeru Beograda pored štanda lubenica zaustavio se automobil iz kojeg je izašla, ni više ni manje nego - gola djevojka. Vikala je 'ćao' i došetala do muškarca koji radi na štandu. Potpuno gola i obdarena djevojka kupila je lubenicu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kristina Mandarina u novom ruhu</strong></p><p>Uredno ju je platila, a prodavač joj je pomogao odnijeti je u automobil. </p><p>- Nadam se da ti nije neugodno sada, ali eto. Baš ti hvala - govorila je bujna djevojka dok joj je prodavač nosio lubenicu u automobil.</p><p>Na kraju, djevojka je zagrlila prodavača i on ju je upitao želi li se fotografirati s njim, što se i dogodilo.</p><p>- Ovo samo u Srbiji ima - pisali su korisnici Twittera gdje je objavljen video.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ime djevojke još se nije saznalo, ali ako je suditi po primjeru <strong>Kristine Penave</strong> (22), koju zbog posla koji radi nazivaju 'mandarina', štand itekako može proslaviti ljude.</p><p>Upravo zbog štanda cijela Srbija sada priča o djevojci koja je gola kupovala lubenice i pokušavaju otkriti o kome je riječ. Za to vrijeme, kod nas je glavna tema također djevojka sa štanda - Kristina. </p><p>Penava je bila sasvim obična djevojka koja je radila kao prodavačica na štandu, sve dok je prolaznici nisu zamijetili zbog njezinog izgleda. Uskoro je njezin štand postao sve posjećeniji, a Kristina sve prisutnija u medijima i popularnija na društvenim mrežama.</p><p>Broj pratitelja svakim danom joj je sve više rastao pa sada njezine objave s nestrpljenjem čeka čak 83.000 ljudi. O Kristini su pisali gotovo svi mediji iz regije, a za nju se čulo čak i u Turskoj. Sada ne privlači više toliko pažnje prodajom mandarina, već izgledom, koji se jako promijenio u posljednjih godinu dana otkako se proslavila. Kristina je posjetila kirurge - povećala je usnice, napravila obrve, naglasila jagodice, korigirala nos, a grudi je povećala još prije rada na štandu. </p>