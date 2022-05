Mia Dimšić na otvorenju u Torinu pokazala noge u minici, Konstrakta kao Meghan Markle

Naša predstavnica, Mia Dimšić (29) u nedjelju je prisustvovala otvorenju Eurosonga u Torinu, a pažnju je privukla upečatljivim ružičastim topom te suknjom i gležnjačama u istoj boji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Čini se da će Miji na ovogodišnjem Eurosongu sve kombinacije biti u ružičastoj boji jer je za nastup odabrala dugu haljinu u istoj nijansi.

Na otvorenju je pažnju privukla i predstavnica Srbije, pjevačica Konstrakta (43) jer je odjevnom kombinacijom i odabirom šešira jako podsjećala na Meghan Markle, koju spominje u svojoj pjesmi 'In Corpore Sano'.

Glazbenica Mia, ako je suditi prema prognozama na kladionicama, nema prevelike šanse za pobjedu na Eurosongu, ali se mnogi nadaju da će ući u finale

Unatoč tome, nedavno je oduševila prolaznike u Torinu kada je uzela gitaru u ruke, ispred sebe stavila kovčeg za gitaru te zapjevala Adelein hit 'Someone Like You'. Mnogi prolaznici su uživali u stihovima poznate pjesme te je snimali i podijelili na društvenim mrežama.

Najčitaniji članci