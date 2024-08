Mia Dimšić nakon koncerta Eda Sheerana u Beogradu: 'Hvala ti'

Nakon što je Ed Sheeran (33) oduševio oko 70.000 ljudi na zagrebačkom Hipodromu, britanski glazbenik nastupio je u Beogradu u Ušće parku. Među brojnim obožavateljima bila je i naša pjevačica Mia Dimšić (31), koja nije mogla skriti uzbuđenje njegovim koncertom. Na svojim društvenim mrežama podijelila je nekoliko fotki i videa u obliku Instagram storyja.

Uz jedan video otkrila je i koliko joj znači pjevač.

Foto: Screenshot Instagram

Foto: Screenshot Instagram

- Hvala ti što si bio dio mog odrastanja. Teško mi je zamisliti bolji uzor - napisala je Mia.

Foto: Screenshot Instagram

Sheeranu je ovo bio prvi koncert u Srbiji. Otpjevao svoje najveće hitove i oduševio prisutne, a gost mu je, kao i u Zagrebu, bio Calum Scott, koji se u showu “Britain’s Got Talent” 2015. godine proslavio kada je izveo verziju Robynina hita “Dancing on My Own”.

U Zagrebu je glazbenik napravio pravi spektakl. Bio je to 115. koncert njegove turneje Mathematics, a rijeke ljudi su se tijekom cijelog popodneva kretale prema Novom Zagrebu kako bi poslušale jednu od najvećih svjetskih zvijezda današnjice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:32 Na Hipodromu se okupljaju fanovi Eda Sheerana gdje će se večeras održati koncert | Video: 24sata/pixsell

Nakon uvodnih nastupa Dina Jelusića i škotske zvijezde Caluma Scotta, Sheeran je točno u 20:15 s gitarom izašao pred 70.000 ljudi na spektakularnu rotirajuću pozornicu.