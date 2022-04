Mia Dimšić putuje u Torino, otkrila je detalje nastupa: 'Imat ću odvažniji, raskošniji kostim'

Naša predstavnica na ovogodišnjem Eurosongu Mia Dimšić (29) sutra putuje u Torino. Već u nedjelju je očekuje prva proba, a nastupit će u prvoj polufinalnoj večeri 10. svibnja.

Mia je za Večernji list otkrila nekoliko detalja svog eurovizijskog nastupa koji će se potpuno razlikovati od onoga na ovogodišnjoj Dori. Koreografiju radi Igor Barberić, a uz Miju će se na pozornici pojaviti troje plesača.

Također, i njezin kostim će bit potpuno drugačiji.

- Što se samog kostima tiče, bit će malo odvažniji i raskošniji nego na Dori, no to neću otkriti do prve kostimirane probe - rekla je Mia, pa dodala:





- Ono što će ostati isto jest to da ću na pozornici biti s gitarom, ali s plesačima ću imati bolju priču. U aranžmanu imamo suptilne promjene, bit će više kao što je u hrvatskoj verziji - otkrila je pjevačica.

Dimšić i dalje ne zna hoće li iti jedan stih svoje pjesme 'Guilty Pleasure' otpjevati na hrvatskom, te kaže kako će to doznati 'u zadnji tren'.

