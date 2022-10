Mia Kovačić otkrila nam je sve o lončarenju, a Stjepan Vukadin iz 'Masterchefa' o ribolovu...

Zanimao me neki kreativan rad rukama, a lončarenje je super ideja jer korisno utrošiš energiju i usput napraviš nešto korisno. Moj prijatelj Filip Oblak je razmišljao u istom tom smjeru, pa je došla ideja kako bismo skupa mogli na tečaj lončarenja. Malo smo istraživali, išli na par adresa, no zadnjih godinu dana smo sad tu gdje nam super odgovara (keramica.info). Super je prostor, imaš sve na raspolaganju, i kola i peći, i naš učitelj Luka Kovač je stvarno odličan - mlad, otvoren za razne prijedloge, dobro nas uči i stvarno mi je gušt jednom tjedno tamo stvarati nešto što trebaš, nešto što nekome želiš pokloniti... Trenutno radimo na zdjelama za fondue, kaže nam Mia Kovačić (39), voditeljica In Magazina i Startaj Hrvatska na Novoj TV.