Mia Negovetić o transformaciji: Mislila sam da ću lako 'skinuti' Lepu Brenu. Imala sam tremu!

Bila sam vrlo sretna kad sam dobila poziv za sudjelovanje. Gledam taj show od malih nogu i uvijek sam se pitala kako bi bilo sudjelovati. Nisam imala nikakva očekivanja, ali moram priznati da stvarno guštam u svakoj transformaciji, kaže nam Mia Negovetić (21), koja je u nedjelju impresionirala žiri, publiku i ostale kandidate u showu 'Tvoje lice zvuči poznato' kad je utjelovila Lepu Brenu. Bilo je izazovno utjeloviti Lepu Brenu, kaže nam, a na prvu je pomislila da će biti lagano.

- Bilo je izazovnije nego što sam očekivala. Misliš: 'Lagana pjesma za izvođenje', a onda shvatiš da uopće nije tako. Bilo je baš izazovno, ali guštala sam u svakom trenutku! Mislim da se to i vidjelo - rekla nam je.

Foto: Luka Dubroja

Pjeva i 'bez zubi'

Još jedan trenutak u kojem je Mia privukla pažnju u showu bila je njena transformacija u Vannu. Tijekom nastupa ispali su joj zubi, što je nasmijalo gledatelje.

- Tad sam pomislila 'show ide dalje' ilitiga 'show must go on'. Nije me to niti prepalo niti iznenadilo. Meni to vrijedi kao da sam tekst zaboravila na sekundu i onda se vratila, tako sam se ponijela prema tome i usput malo odigrala sa zubima, da se svi dobro zabavimo. Retainer koji sam imala od vježbanja i svega malo je popustio. S obzirom na to da sam ga taj dan nosila skoro cijeli dan, još je više popustio. Kad sam zapjevala rečenicu 'drugom dala je sve', na riječ 'sve' od udarca zraka retainer je ispao - osvrnula se na 'nezgodu' Mia. Mlada pjevačica je, kaže nam, show pratila i prije, ali kakvi će se zadaci naći pred njom, nije mogla znati sve dok nije stisnula 'gljivu'.

Foto: Luka Dubroja

- Lako je zamišljati, ali kada dobiješ zadatak, tek onda shvatiš što te čeka. Nekad bude malo lakše, nekad puno teže, ali sve je to dio showa i ja sam baš upravo zbog toga i tu. Htjela sam da mi što više likova bude pravi izazov - rekla je pa dodala da ne smatra kako joj je prednost u showu što je pjevačica

- To mi svakako doprinosi, ali svatko ima neku drugu prednost, a i svi su zaista talentirani.

'Trema je tu...'

Iako je iza nje glazbena karijera, kaže nam da je trema i dalje prisutna.

- Bez nje ne bi bilo zabavno, volim tu pozitivnu tremu jer me pogura da dam 200 posto od sebe - priznala nam je.

Za sada nam ne želi otkriti ima li favorita, a kaže da su svi u showu prava ekipa. A na pitanje nada li se pobjedi na kraju emisije kaže: 'Najiskrenije, uopće ne mislim da je to moguće. Što bude, bit će, a ja ću biti sretna kako god'.

Foto: Luka Dubroja