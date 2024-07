Miach će nastupiti prije Jasona Derula na koncertu u Puli!

Globalna senzacija Jason Derulo stiže u pulsku Arenu 7. kolovoza. Početkom ove godine izdao je dugoočekivanu album 'Nu King', a u Hrvatsku stiže u sklopu istoimene svjetske turneje. Danas je potvrđeno kako će publiku uoči Derula na pulskoj pozornici zabavljati i hrvatska glazbenica, Miach!

Pjevačica pravog imena Mia Čičak, jedna je od najuspješnijih novih lica na domaćoj glazbenoj sceni zadnjih nekoliko godina. Njezina pjesma 'NLO' osvojila je radijski eter, a u ožujku ove godine je Miach imala svoj najveći samostalni koncert do sad, i to u zagrebačkoj Tvornici kulture gdje je predstavila jedan od albumskih favorita ove godine, svoje debitantsko studijsko izdanje 'Insomnia'.

Foto: Marko Lopac

Njena suradnja s Gršom na pjesmi 'Led' je nagrađena i Porinom, a dvojac je u veljači ove godine dobio i nagradu Cesarica za hit pjesmu 'Fantazija'.

Posjetitelji Adria Summer Festivala imat će tako 7. kolovoza priliku uživati u sjajnim pop izvedbama nagrađivane Miach i Derula - pjevača, autora, plesača i ljubimca društvenih mreža.

Foto: Marko Lopac

Otkako se probio na svjetsku scenu s „Whatcha Say“, svojim prvim platinastim singlom, prodao je više od 250 milijuna singlova, od kojih čak 15 u platinastoj nakladi!

Neki od njih su nezaboravni „Want to Want Me“, „Wiggle“, „Talk Dirty“, „Trumpets“, „It Girl“, „In My Head“, „Ridin' Solo“, „Don’t Wanna Go Home“, „Marry Me“, „The Other Side“, „Get Ugly“, „Swalla“, „Savage Love“ i „Take You Dancing“.

S više od 59 milijuna pratitelja i objavama koje postižu preko 10 milijuna pregleda, njegov je TikTok račun već godinama u samom vrhu najpraćenijih.

Ulaznice za ovu glazbenu poslasticu koju će vam priuštiti Miach i Derulo potražite u sustavu Eventima!