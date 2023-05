Miach nam otkriva: Volim Vesnu Pisarović, ona mi je iznad svih. Nisam očekivala ovoliki uspjeh!

Nedavno sam bila u taksiju i počeo je svirat 'NLO'. Vozač me pitao tko je ta Miach, a meni je bilo neugodno reći da sam to ja. Zatim sam lagala da ne znam tko je, rekla nam je Mia Čičak (26), poznatija kao Miach. Mlada glazbenica je u subotu nastupala na Sea Staru, a nakon koncerta nam je otkrila detalje o svojoj karijeri, suradnji s Hiljsonom Mandelom (30) i o tome kako je došla do umjetničkog imena Miach.

- Prije nego što sam išla na pozornicu sam čula da je netko rekao Mijak. Uglavnom, izgovara se Mijač. Mia Čičak pa kao Miach - rekla nam je pjevačica.

Miu su mnogi u tinejdžerskim danima počeli nazivati baš onako kako se ona zvala na društvenoj mreži, a kada je trebalo izabrati umjetničko ime, ideja joj je došla sasvim prirodno.

- U srednjoj školi mi je to bio nadimak na Instagramu pa sam skužila da su me ljudi počeli zvati Mijač. Kad sam išla smišljati umjetničko ime, prirodno mi je došlo Miach - rekla je.

Mia je nastupila s glazbenikom Hiljsonom Mandelom u petak na glavnoj pozornici na Sea Star festivalu, a u subotu u Nautlius Areni. Iako joj je Hiljson dobar kolega, draže joj je, kako kaže, nastupati sama i održati solo koncert. Otkrila nam je koji joj je od ta dva nastupa bio srcu draži.

- Oba dojma su super. S Hiljsonom je naravno brže i slađe i u te tri minute s njim iskačem se najviše što mogu na svijetu. Ipak, više volim svoj koncert jer duže traje, a mogu se više i povezati s publikom - priznala je pjevačica.

U kratkom vremenu, pjesma 'NLO' koju izvodi s Hiljsonom dostigla je veliki publicitet, priželjkivala je uspjeh, ali na kraju je ostala iznenađena koliko ljudi je oduševljeno pjesmom.

- Meni je to jako fora. Nedavno sam bila u taksiju i počeo je svirat 'NLO'. Vozač me pitao tko je ta Miach, a meni je bilo neugodno reći da sam to ja. Zatim sam lagala da ne znam tko je, rekla sam mu da je to neka nova cura. Jako mi je fora da svi ljudi znaju tu pjesmu, nadala se jesam da će dobiti neki uspjeh, ali ovoliki baš i ne - rekla nam je Mia kroz smijeh.

Uspješna karijera zahtijeva puno odricanja, no Miji je važno da radi posao koji voli.

- Bilo je teških odluka. Odrekneš se tog nekog socijalnog života. Često vikende provodim u studiju, ne idem nigdje, ali ne bih to nikako mijenjala jer sam dugo radila poslove koje ne volim i sada sam toliko zahvalna i sretna zbog svega - rekla je.

Najveća podrška su joj roditelji, sestra, najbolja prijateljica Dora, producent i dečko Mihovil Šoštarić. Na pitanje koga bi izdvojila kao najboljeg pjevača u Hrvatskoj, Miach nije mogla izdvojiti jednu osobu.

- Imam dosta pjevača u Hrvatskoj koji su mi dobri, ne mogu ne spomenuti Hiljsona Mandelu, Gršu smatram odličnim i Z++, a od žena, prva na pamet mi pada Vesna Pisarović. Ona mi je top, iznad svih - rekla nam je simpatična Miach. Na festivalu se odlučila zadržati do kraja i nakon što je svoj posao odradila, malo opustiti uz ostale izvođače, među njima i The Prodigy.

