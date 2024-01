Michaelu Boltonu otkrili tumor na mozgu pa ga hitno operirali

Bolton se proslavio baladom How Am I Supposed To Live Without You, koja je 90-e zauzela četvrto mjesto britanske top liste

Kopiranje linka Uoči blagdana otkriveno je da imam tumor na mozgu zbog kojeg sam hitno morao na operaciju. Zahvaljujući mom nevjerojatnom liječničkom timu operacija je uspjela, otkrio je američki pjevač i tekstopisac Michael Bolton (70) u petak na društvenim mrežama. Bez milosti: Boltonu kazna za parkiranje u Sloveniji... Sad se oporavlja kod kuće u krugu obitelji koja ga obasipa podrškom i ljubavlju. Foto: Instagram Bolton se proslavio baladom How Am I Supposed To Live Without You, koja je 90-e zauzela četvrto mjesto britanske top liste. 'Kućanica Eddie' i Michael Bolton prekinuli zaruke Tijekom karijere osvojio je šest American Music Awardsa, dvije nagrade Grammy, prodao je više od 75 milijuna ploča, imao je osam albuma na top 10 listama i dva singla na prvom mjestu Billboardove ljestvice. Foto: Profimedia