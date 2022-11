Michelle Obama o menopauzi: 'Nikada se nisam vagala, ali kilogrami se polako prikradaju '

Bivša američka prva dama Michelle Obama (58) je podijelila kako se ona nosi s menopauzom, u intervjuu za magazin People.

Michelle je odlučila progovoriti o temi hormonalnih i drugih promjena u ženskom tijelu, koje prolazi svaka žena nakon prestanka menstruacije, jer smatra da je ta tema nepravedno tabu i da bi se trebalo glasnije o tome pričati.

- Nema puno razgovora o menopauzi. Prolazim kroz to i znam da sve moje prijateljice prolaze kroz to. A informacija je još uvijek malo - objasnila je Obama.

Michelle je u intervjuu najavila svoju novu knjigu 'The Light We Carry' (Svijetlo koje nosimo) i ispričala je kako su, dok je živjela u Bijeloj kući, ona i njezine prijateljice redovito zajednički vježbale. Vježbački režim nije bio baš lak. Michelle je u to vrijeme, zbog svojeg zapovjednog stava i upornosti dobila nadimak 'Drillmaster'.

Ista ta grupa žena, sada si je međusobni oslonac dok prolaze kroz menopauzu.

- Kada se okupimo, uvijek malo vremena provedemo razgovarajući o tome. Rješavamo nedoumice, dijelimo iskustva. Imamo i liječnice ginekologinje u društvu, pa možemo dobiti i stručne odgovore - objasnila je.

Bivša prva dama je oduvijek bila veoma redovita što se tiče vježbanja, ali sad je ispričala da su se njezini treninzi s godinama mijenjali.

- Razlog je i menopauza, ali i starenje. Shvatila sam da se ne mogu opterećivati ​​kao prije. To mi ne ide. Kad nategnem mišić ili se previše napregnem, gotova sam. Duže mi treba da se oporavim i vratim - objasnila je.

Dok je živjela u Bijeloj kući mnogi su bili opsjednuti njezinim rukama, koje su istovremeno bile i mišićave i veoma ženstvene. Michelle je često koristila prilike da promovira vježbanje, kretanje i zdravu prehranu, ali više joj nije cilj 'mati ruke kao Michelle Obama'.

- Samo se želim nastaviti kretati - kazala je. Danas se usredotočuje na vježbe istezanja kako bi ostala fleksibilna, umjesto da se opterećuje napornim kardio vježbama.

- Želite postići balans tako da ostanete u dobroj formi, ali i da budete dobri prema svojem tijelu i ostanete u igri - objasnila je i dodala kako su poput mnogih žena u menopauzi i ona i njezine prijateljice dobile koji kilogram više no prije.

Michelle kaže da se u menopauzi kilogrami ipak brže skupljaju, ali da nije opsjednuta težinom.

- Nikad se nisam vagala, niti se bavim brojkama. No, kada ste u menopauzi, kilogrami se polako prikradaju tako da ih ni ne primijetite. Počnete nositi odjeću s rastezljivim strukom i trenirke i dok trepneš ne možeš odjenuti nešto što si prošle godine mogla. Odlučila sam pripaziti, ali ne biti opsjednuta težinom.

