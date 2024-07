Mick Jagger (81) na Olimpijskim igrama pratio je mačevanje sa sinčićem Deverauxom (7)...

Pjevač kultne grupe Rolling Stones Mick Jagger (81) imao je ovih dana posebnu pratnju na Olimpijskim igrama u Parizu. Na tribinama je sjedio sa svojim sinom Deverauxom (7). Gledali su mačevanje i uživali, javlja Daily Mail.

Mick Jagger ima osmero djece s pet različitih žena. Najstarija kći Karis, koju je dobio 1970. s glumicom Marshom Huntom, ima 53 godine. Drugo dijete, kćer Jade (52), rodila mu je bivša supruga Bianca Jagger. S glumicom Jerry Hall dijeli četvero djece - kćeri Elizabeth (40) i Georgiju May (32) te sinove Jamesa (39) i Gabriela (26).

Lucas (25) je stigao u vezi s manekenkom Lucianom Gimenez Morad, a svoje najmlađe dijete, sina Deverauxa, dobio je 2016. sa svojom sadašnjom partnericom koreografkinjom i bivšom balerinom Melanie Hamrick.

Krajem prošle godine priznao je da se njegov pristup očinstvu promijenio tijekom godina.

- Malo izađete iz prakse, to nije kao vožnja bicikla - rekao je frontmen Rolling Stonesa u intervjuu za The Guardian. Osim toga, istaknuo je da uživao promatrati kako njegova djeca razvijaju nove strasti dok su odrastala.

