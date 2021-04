Poznati glazbenik Mick Jagger (77) iznenada je objavio novi single u utorak, pod nazivom 'Eazy Sleazy', koji slavi završetak lockdowna u Engleskoj i ismijava negativne posljedica života u kući tijekom pandemije.

POGLEDAJTE VIDEO

'Pokušavam napisati melodiju, bolje da me povežeš na Zoom' i 'previše TV-a, to me lobotomizira', neki su od stihova nove Jaggerove pjesme.

Jagger, koji je napisao pjesmu prije nekoliko tjedana, udružio se virtualno s gitaristom Foo Fightersa, Daveom Grohlom (52).

- To je pjesma koju sam napisao o izlasku iz lockdowna, s prijeko potrebnim optimizmom - rekao je Jagger.

- Cijela je o tome da napustim stvari koje spominjem u stihovima. Riječ je o prelasku u, nadam se, znate, optimističnije stanje uma - dodao je.

Zato Jagger poručuje u pjesmi:

- Pobjeći ćemo od ovih zatvorskih zidova" te da će to "biti vrt zemaljskih naslada.

Pubovi su počeli prodavati pića na otvorenom u ponedjeljak, dok su se otvorile i trgovine, u sklopu početka otvaranja u Engleskoj, nakon tromjesečnog lockdowna.

Grohl je kazao kako je snimanje pjesme s Jaggerom 'više od ostvarenja snova'.

- Taman kad sam pomislio da život ne može postati luđi. To je nesumnjivo hit ljeta - dodao je.

- Želio sam podijeliti ovu pjesmu koju sam napisao u slučaju da izađemo iz lockdowna, s potrebnim optimizmom. Hvala Daveu Grohlu koji me pratio na bubnjevima, basu i gitari. Bilo je jako zabavno raditi s tobom. Nadam se da će se svima svidjeti Eazy Sleazy! - napisao je Jagger ispod objave na YouTubeu.