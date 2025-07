Mick Jagger proslavio je 82. rođendan: Njegova zaručnica (38) objavila fotku sa sinom (8)

Legendarni glazbenik Mick Jagger proslavio je u subotu 82. rođendan. Njegova zaručnica, 44 godine mlađa Melanie Hamrick, objavila je na društvenim mrežama nekoliko njegovih fotografija uz kratku čestitku. 'Sretan rođendan', napisala je Hamrick. Na dvije fotografije su njih dvoje kako poziraju zajedno, dok na trećoj Jagger pozira uz njihovog zajedničkog sina Deverauxa Octaviana Basila (8).

Glazbenik i bivša balerina upoznali su se 2014. godine, a dvije godine kasnije dobili su sina, koji je Jaggerovo osmo dijete.

Iako se godinama nagađalo da su se zaručili, Hamrick je to potvrdila tek u travnju ove godine za francuski 'Paris Match' te dodala da su ona i Jagger zaručeni 'dvije ili tri godine'. Međutim, svoju vezu drže što više u privatnosti te Melanie ne objavljuje često na društvenim mrežama detalje o njihovom privatnom životu.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Slavni Jagger prvo dijete dobio je s glumicom Marshom Hunt 1970., i to kćer Karis. Iduće godine se oženio za Biancu Jagger i s njome je dobio kćer Jade. S Jerry Hall, s kojom je bio u braku od 1990. do 1997. ima četvero djece - kćeri Elizabeth i Georgiju May i sinove Jamesa i Gabriela.

Jagger je dobio još jednog sina s modelom Lucianom Morad Gimenez 1999. godine, a 2016. je na svijet došao i Deveraux, navodi People.

Foto: Instagram

O roditeljstvu je pričao 2023. godine za Guardian i rekao: 'Malo ispadnete iz fore, nije to kao voziti bicikl. Što više djece imate, to ste manje opušteni oko njih. Zabavno je imati djecu, ma koliko god godina imate. Ali ako radite i često vas nema doma, ne možete toliko uživati u tome'.