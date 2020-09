Miholjević dirnula emotivnom objavom: 'Zagreb je jedini grad u koji se doseliš pa ga ne voliš'

Nije dugo trebalo da se njena objava počne širiti tom društvenom mrežom. Njome je dirnula mnoge, ali većina se složila kako je u pravu i da razmišljaju poput nje jer im voljeni grad propada

<p>Glumica <strong>Jelena Miholjević </strong>(50) u svojoj objavi na Facebook profilu napisala je status u kojem se raspisala o Zagrebu kakvog se sjeća iz perioda svog studiranja na Akademiji dramskih umjetnosti. Usporedila ga je s gradom kakav je danas. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sara Stanić iz 'Crno-bijelog svijeta' odgovorila na 24 pitanja!</strong></p><p>- Dečki iz centra su uvijek bili pojam neki. Bilo je posebno kad su nam bili dečki. Cijelu Akademiju spavala sam u Preradovićevoj kod Barbare jer mi je teško bilo tih osam minuta tramvaja odraditi do kuće. Stiskale smo se u dječjoj njezinoj sobi. U Mrazovićevoj popila pojela i ismijala sve što se dalo isplakati. ‘Idem u centar’ je uvijek bio potez (iako to znači samo 10 min dužu šetnju s Trešnjevke). Ipak sam uvijek potajno maštala kako bi bilo živjeti u centru (ponosna na tada radničku Trešnjevku). Otac Zagreb, majka Trešnjevka. I prijatelji iz centra (koji sada sele iz stanova u šuti ili dižu kredite da ih ponovno srede) su imali manje pse i bili više chic više cool i više glow. Na kave kad se ide u centar ipak se triput u zrcalo pogledaš. I kina i kazališta i klubovi - na Trešnjevki su postali Dm-ovi ili kockarnice - sad će i u centru. Ovi potresi će proći ili ćemo se naviknuti, to su te opcije - napisala je Jelena.</p><p>Nije dugo trebalo da se njena objava počne širiti tom društvenom mrežom. Njome je dirnula mnoge, ali većina se složila kako je u pravu i da razmišljaju poput nje jer im Zagreb propada. </p><p>- Znam da mi je jesen izvana jesen iznutra. Znam da sam u jesenskim godinama. Pa sam patetique. Ali gledati kako se trusi naš grad, kako propada. Jedini grad na svijetu u kojeg se doseliš pa ga ne voliš. Radiš sve da ga uništiš. Uopće ga ne skužiš. Siluješ koristiš. Prezireš mu jezik. Svi ovdje dolazimo, a rijetko tko ga voli. Svi jedva čekaju spojit’ praznike i zbrisati odavde. Ponosni da sa Zagrebom ništa nemaju. Osim grabeži. I to se vidi. Naš grad je momentalno kao starac u poderanoj pidžami s pečatom KBC kojeg su strpali u Vrapče na zatvoreni odjel da ga mogu na miru opelješiti uz pomoć lukavih savjetnika. Ja mislim da je fejs samo za vesele i površne stvari. Ali. Dragi moj grade s galopirajućim Parkinsonom. Sjećat ću te se mladog uvijek. I to ću eto nekad zapisati - istaknula je za kraj. </p><p>Glumica je sa svojim kolegama cijelo ljeto naporno radila jer su snimali nove epizode serije 'Crno-bijeli svijet', koje bismo uskoro trebali gledati na malim ekranima. <br/> </p>