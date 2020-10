Miholjević: 'Imam dva muža i oba su mi odlični, blažena sam'

U predstavi ‘Uvijek će nam ostati ljubav’ Jelenina supruga igra Dražen Čuček, a taj kazališni komad režirao je njezin pravi suprug Dario Harjaček i svi su uživali radeći

<p>Glumica <strong>Jelena Miholjević</strong> (51) ovog je ljeta snimala četvrtu sezonu serije “Crno-bijeli svijet”, a od nedjelje, 25. listopada staje na kazališne daske s <strong>Draženom Čučekom </strong>(50) u novoj predstavi “Uvijek će nam ostati ljubav”.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sara Stanić iz 'Crno-bijelog svijeta' odgovorila na 24 pitanja!</strong></p><p>Ovaj kazališni komad režirao je njezin suprug<strong> Dario Harjaček</strong> (41) i na probama joj je bilo odlično. Predstava je nastala prema tekstu koji se u originalu zove “Čorba od kanarinca” i bila je hit u Beogradu, gdje je dugo igrana u Ateljeu 212.</p><p>- Ljubavni odnos između dvoje ljudi je svima jako zanimljiv i mene je fascinirala toplina koju čovjek osjeća čitajući tekst, radeći na predstavi i gledajući je. Počeli smo na njoj raditi još tijekom ‘lockdowna’, kada je mog supruga nazvala Gordana Gadžić, producentica i direktorica Teatra Rugantino. Pročitao je tekst i rekao da me vidi u tome, ali i Dražena Čučeka - priča nam Jelena.</p><p>Istaknula je da joj je to bila velika čast jer Čučeka obožava i misli da je fantastičan u svjetskim razmjerima. Jelena glumi Jelenu, ženu punu života i veselja, koja u jednom trenutku govori svom partneru: ‘Daj promijeni nešto, pomakni se, vjenčajmo se, možemo imati dijete, možemo nešto napraviti od života, ne možeš stalno sjediti i smrdjeti u toj fotelji’. Partner joj je veliki “svadbofob” i u predstavi kao da imaju probu bračnog života između dvoje ljudi. Igraju u Maloj dvorani Lisinski, sve se dezinficira, nose se maske i pazi na razmak.</p><p>- Dođeš, sjedneš, šutiš, pod maskicom se smiješ i plačeš i onda odeš doma - objašnjava nam glumica kako funkcionira odlazak u kazalište. Partneri su joj, govori, prekrasni.</p><p>- Zezala sam se da imam dva muža, jedan je privatni koji je predstavu režirao, a drugi mi je scenski. Odlični su mi i jedan i drugi. Blažena sam među muškarcima - našalila se.</p><p>“Crno-bijeli svijet” snimao se cijelo ljeto i zadovoljna je što su sve pregrmjeli s obzirom na brojne mjere.</p><p>- Mjerili smo temperaturu i pazili maksimalno. Naš posao nosi određeni rizik za nas, ali za publiku ne. Morali smo se oslanjati na sreću jer u kadru baš ne možeš poštovati distancu. Međutim, svi su bili pod maskama, a i mi smo ih nosili kad nismo bili u kadru - prisjeća se Miholjević i dodaje kako su na setu imali puno đumbira i agruma, što inače nije slučaj.</p><p>Osim ekipe sa seta i obitelji nije se družila ni s kime. U svibnju nam je ispričala da ju je strah zbog korona virusa i da ne zna kako će kulturnjaci preživjeti sve ovo, a sad nam kaže da je prestala o tome razmišljati.</p><p>- Živim od dana do dana, svima bi trebalo malo više optimizma. Treba misliti na sebe i druge i veseliti se životu. Tješi me to što su ljudi jako prilagodljivi i što uspijevamo funkcionirati. Nadam se da se neće opet sve zatvoriti jer smo ugroženi egzistencijalno. Slušat ćemo upute i nadati se najboljem. Proći će nam i ovo, pa će doći nešto drugo - zaključila je.</p>