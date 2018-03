Mija je do uloge došla slučajno: 'Možda mi je to posljednja...'

Ne događa se često da arhitektica dobije Zlatnu Arenu na Pulskom filmskom festivalu, no upravo se to dogodilo Miji Petričević za ulogu u filmu “Ne gledaj mi u pijat” redateljice Hane Jušić. Do uloge je došlo slučajno, a arhitektura i dalje ostaje njezina prva ljubav, no povremeni izleti u glumačke vode nisu isključeni kao hobi.

- Svaki put kad dajem odgovor na ovo pitanje on je isti - sasvim slučajno ili sam jednostavno bila na pravome mjestu u pravo vrijeme. Naime, redateljicu filma upoznala sam u Komiži. Prilikom odlaska iz kampa Hana mi je prišla, razmijenile smo kontakte i tako je sve krenulo. U početku sam mislila da se radi o nekom studentskom filmu, ali kako su se stvari razvijale, tako je i moje iznenađenje raslo. Ponuda da odigram glavnu ulogu je, naravno, u meni izazivala i strah i uzbuđenje. Uzbuđenje radi nečeg novog i velikog, a strah radi preispitivanja – mogu li ja to? Uz trud i veliku pomoć Hane, mojega dečka Admira i ostalih glumaca (ekipe iz filma), lik Marijane je prikazan onakav kakav on jest - prepričava Petričević. Trenutačno radi u arhitektonskom birou 2A1.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

- Ekipa na poslu me definitivno očarala. Dakle, završila sam arhitekturu i time se želim baviti, gluma će možda ostati dio mojeg života kao neki hobi, ali to ćemo još vidjeti. Svakako nemam namjeru preusmjeravati svoj život - objašnjava Petričević, koja je osvojila i Zlatnu Arenu.

- Nakon početnog šoka nastupili su golema sreća i uzbuđenje. Zaista mi je čast i zadovoljstvo bila primiti Zlatnu Arenu. Ponekad zaboravim da sam uopće primila tu nagradu i iznenadim se kad je ugledam na polici - kaže arhitektica.

Foto: Promo

Dodaje kako postoje sličnosti između arhitekture i glume. - Mislim da je želja da stalno razvijam svoju kreativnost i pobijedila taj strah od nepoznatog. Na putovanja se zaista nije bilo teško priviknuti, a što se tiče medijske eksponiranosti, mislim da nisam pretjerano eksponirana, što mi svakako odgovara - objašnjava Petričević.

Na pitanje što joj znači nominacija za Večernjakovu ružu, arhitektica odgovara:

- Paaaa, eto, kao i još jedna u nizu lijepih stvari koje su mi se dogodile - čast je biti nominiran za Večernjakovu ružu.

Ipak, nije željela otkriti koga će dovesti na dodjelu prestižne nagrade Večernjeg lista.