Nakon što je glumica Milena Radulović (25) progovorila o seksualnom zlostavljanju koje je doživjela od strane profesora glume Miroslava Mike Aleksića (68), oglasile su se mnoge glumice. Neke od njih iznijele su i svoju priču, dok su druge Mileni pružile podršku. Posljednja u nizu djevojaka, polaznica njegove škole glume, koje su javno iznijele svoju priču o odnosu s Aleksićem donosi novo strašno iskustvo. 20-godišnja djevojka prijavila je slučaj policiji, a za Blic je ispričala priču pod uvjetom da ostane anonimna.

- Silovao me je skoro svakog utorka i to je trajalo sedam mjeseci. Poslije satova glume sam povraćala, izgubila na kilaži, osušila sam se. Ni dan-danas nisam vratila normalnu kilažu. Počelo je dva tjedna nakon mog 18. rođendana. Kao da je čekao da postanem punoljetna, iako su druge djevojke bile i mlađe kada ih je napastovao. Kad je sve to počelo, povraćala sam, smršavila sam 11 kilograma. Nisam povraćala samo poslije njegovih satova, svaki obrok bih povratila - ispričala je jedna od Aleksićevih žrtava.

Dodala je kako je Aleksić iznimno inteligentan čovjek, koji je na manipulacijama izgradio svoj 'savršeni zločin'. U tih sedam mjeseci koliko ju je redovno silovao, život joj se kompletno promijenio. Povukla se u sebe, prekinula vezu, nije više izlazila, a u srednjoj školi počela se izolirati od prijatelja.

- Kada me je prvi put odveo u svoju kancelariju sjećam se da je cijeli sat pričao o ženskom samopouzdanju i fatalnim ženama. Pričao je kako žensko samopouzdanje ne postoji, kako ga može odnijeti vjetar, pukneš prstima i žena padne. Sve vrijeme me je gledao u oči. Imala sam u tom trenutku nula samopouzdanja zbog njega, ali nisam tada ni bila svjesna toga. Gledala sam ga s divljenjem! Mislila kako on sve zna i kako sve vidi! Procijenio je i on to i odveo me u kancelariju, gdje mi je rekao da ćemo raditi na mom samopouzdanju i da će on meni pomoći - prisjetila se.

Znala je, kako kaže, da to što joj se događa nije ništa dobro. Osjećala se užasno i konstantno plakala.

- Nakon što bi se to dogodilo, ja sam se tuširala 10 puta. Bez pretjerivanja. Uđem u kadu, istuširam se, izađem, pa se vratim u kadu jer moram to nekako isprati sa sebe. Znala sam da nije normalno da me dira netko od 66-67 godina, bilo mi je odvratno, ali i dalje nisam sumnjala da ima bilo kakve namjere koje nisu pedagoške i za moje dobro. To je taj bolesni strah da ti njega ne smiješ razočarati, nikako! Vraćala sam se na te satove jer sam se bojala da on ne pomisli da zbog toga nisam došla. To je do te mjere išlo - ispričala je nesretna djevojka, koja kaže i kako joj se Aleksić često priviđa na ulici, iako ga nije vidjela dvije godine.