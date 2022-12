Mikulić je pokazala srednji prst Vladi na Markovom trgu: 'Sada bolje od toga niti ne zaslužuju!'

Ja nisam došla s nikakvom namjerom biti bijesna. Došla sam podržati prosvjed, jer sam smatrala da je to moja dužnost, zato što sam i sama majka djeteta s poteškoćama, rekla je Marijana Mikulić (41) prilikom gostovanja u RTL Danas.

Glumica je u četvrtak na zagrebačkom prosvjedu osoba s invaliditetom gurala ogradu. Vidjelo se da je bila ljuta.

- Kad sam vidjela tog čovjeka u kolicima kako je krenuo gurati ogradu i policajce koji su tu da štite sve nas... Ja znam da oni samo rade svoj posao... ponijele su me emocije. Počela sam plakati, kao, idemo sad svi to gurati jer on to gura. Nije on tu došao jer nema što pametnije raditi u životu. Tu su ljudi došli zato što su očajni - objasnila je glumica.

Rekla je da je tamo bilo puno ljudi u kolicima, od odraslih do djece, više ili manje pokretnih.

- Netko im je morao pomoći da tamo dođu, a nitko se nije udostojio izaći i obratiti im se. Postavili su im ogradu, kao da su stoka u toru. Tako smo se osjećali - dodala je Marijana koja je pokazala srednji prst Vladi.

- Da. Bolje od toga u ovom trenutku ne zaslužuju - zaključila je. Na pitanje, što bi Vlada pod hitno trebala mijenjati, odgovarila je kako nije stručnjak, nego samo majka djeteta s posebnim potrebama.

- Koliki puta smo udarili glavom o zid, nitko ti neće reći pravu informaciju, ako ti netko i kaže, dok dođeš do nekog koga trebaš... Suludo je to! Mi imamo dijete koje je fizički zdravo, ali ima samo jednu dijagnozu. Često zato kažem da smo sretni jer ima samo jednu dijagnozu - objasnila je.

Za državu kaže da iza roditelja stoji samo u jednom trenutak, kad dobiju dijagnozu i kad dođu na listu čekanja. Na pitanje, što bi poručila resornom ministru, ispalila je: 'Ljubim ga u čelo!'.

