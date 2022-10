Mila Horvat oduševila je žiri, ali i Marija Valentića: Popeo se na stol i uživao u legendarnom hitu

Sportska novinarka Mila Horvat i Lara Antić Prskalo otpjevale su pjesmu legendarne Amy Winehouse 'You Know I'm No Good'. Svojom izvedbom oduševile su žiri, ali i Marija Valentića, koji se popeo na stol.

Mila je otkrila kako joj je posebna želja bila otpjevati pjesmu Amy Winehouse.

- Ako se moram pozdraviti večeras, onda sam se htjela oprostiti sa stilom - rekla je, a onda su uslijedili i komentari žirija.

- Dala si sebi gušta da neke dijelove napraviš po svome, vidi se da si uživala - rekla je Danijela Martinović.

- Rekli su mi da ti dobro pjevaš, pa ti stvarno dobro pjevaš - rekao je Mario Battifiaca koji je u rukama imao dalekozor. Djevojke su od žirija dobile 21 bod te su time zasjele na prvo mjesto na tablici. Prije njih nastupili su glumica Jelena Miholjević i glazbenik Zoran Prodanović Prlja, koji su izveli pjesmu 'Song 2’.

Večeras je parove čekala i prva eliminacija. Našli su se tamo Mario Valentić i Antonia Matković Šerić te Goran Navojec i Ivana Kindl. Show 'Zvijezde pjevaju' su na kraju napustili Mario i Tonka.

- Hvala svima koji ste glasovali, žao mi je što nećemo moći nastaviti pjevati s vama. Hvala Mariju, divna si osoba i učenik - rekla je Tonka. Mario se također zahvalio svima koji su glasali za njih.

- Zahvalan sam na ovome iskustvu - rekao je za kraj.

