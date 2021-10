Nikad nisam znao odgovoriti jesam li glumac, glazbenik, poduzetnik, prevoditelj... Samo sam bio znatiželjan i htio sve probati, kaže nam Mile Rupčić (72).

Dodaje kako su mu prijatelji uvijek zamjerali što odlazi u nešto novo u trenutku kad treba početi ubirati plodove rada. Donedavno je po Americi držao seminare o vinima, i to u velikim resortima s profesorima kulinarskih instituta Amerike. Onda je pomislio da će mu ostati malo vremena i neće stići završiti pjesme koje su mu ostale. Zato je nakon godinu i pol izbivanja iz Hrvatske došao u Zagreb i naveliko snima. U zadnje četiri godine snimio je četiri albuma, ovaj zagrebački mu je peti.

- To su manje-više stare pjesme koje nisam dosad snimio i neke nove. Objavio sam i knjižicu kojom sam htio spasiti ličku ikavicu, kojom je govorio još moj djed Pit, iz one monodrame 'Pit i to je Amerika'. Druga knjiga je 'Bosanski dnevnik', pisana je na engleskom i govori o mojim iskustvima u Bosni s mirovnim snagama od 2000. do 2005. - kaže.

Krajem 70-ih mladi je Johnny Štulić gledao njegovu monodramu "Pit i to je Amerika". Kasnije mu je rekao: "Nije ti loša ona pjesma. Hoćeš da je preradim pa ću te učiniti slavnim?"

- Nije se miješao u tekst, promijenio je samo riječ 'kauboj' u 'rock'n'roll' - kaže Rupčić.

Na albumu "Nema problema", koji sad snima u Zagrebu, bit će sedam pjesama normalnog trajanja i jedna od barem 15 minuta. Ta, priča, velika pjesma, bit će na 13 jezika. Napisao ju je prije 20 godina kao mini verziju ethno rap opere, a govori o iskustvima dok je kao prevoditelj bio dio mirovne misije.

Rupčić je glumio, pjevao..., a glumu je napustio kada se početkom 80-ih preselio u Ameriku. Za sobom je ostavio zapažene uloge u filmovima "Poslijepodne jednog fazana", "Kužiš stari moj", "Užička republika", "Hitler iz našeg sokaka", "Hajdučka vremena"... ali i s TV serijama "Mačak pod šljemom", "Nikola Tesla", "Harmonika", "Ivan Goran Kovačić"... Pamti zgodu s priprema za predstavu "Oslobođenje Skopja". Za njegovu ulogu Ciganina pripremao ga je Rom s Trga bana Jelačića.

- Zvao se Beli i na Trgu je čistio cipele. Naučio me jezik, vodio sa sobom u čergu. S tim svojim štakama stajao je iza mene. Pitao sam ga zašto mi je iza leđa, a on je odgovorio: 'Čuvam da te moja braća ne pokradu' - priča.

Gluma ga više ne vuče, u današnje duge serije ne bi ni htio. Da se barem nakratko vrati na pozornicu i pred kamere nagovorio ga je Rade Šerbedžija. Zvao ga je da igra u "Kralju Learu", a Rupčić se s njim pojavio i u jednoj sceni "U zemlji krvi i meda" redateljice Angeline Jolie. Od 2000. do 2004. kao prevoditelj za američke generale boravio je u bazi "Orao" kod Tuzle. Tu je napisao scenarij za film American Interpreter za kojeg je dobio nagradu Hartley-Merrill National Screenwriting Competition u Hollywoodu.

– Nisam ni znao ni kako se pišu scenariji. Svašta sam nadrobio, 350 stranica, pa sam to dao Rajku Grliću da pogleda. Rekao je da se mora skratiti na najviše 70 stranica. Dobio sam nagradu, a dodijelio mi ju je Branko Lustig. Rekao mi je: 'Samo se ti mene drži. Bio sam ti direktor na prvom filmu, a sad ti u Hollywoodu dajem nagradu za prvi scenarij'. Uz nagradu dali su mi i upute kako se piše scenarij - prisjetio se Rupčić.