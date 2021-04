Natjecateljica 13. sezone 'Ljubav je na selu' Milena Kobajashi ex Karađorđević šokirala je gledatelje svojim dolaskom, ali i odlaskom iz emisije. Nezadovoljna pitanjem farmera Nevena Milena je u četvrtak odlučila napustiti njegovu farmu, a nakon izlaska otkrila je kako joj je tamo bilo.

POGLEDAJTE VIDEO

Naime, Milena je već na prvim brzim spojevima odlučila prijeći s riječi na djela. Nevenu Landeku odmah je dala 'ruski poljubac' pa ga ispipala kako bi vidjela paše li joj njegova građa tijela. Zauzvrat, dopustila mu je da ju primi za grudi.

Naravno, farmer Neven nije propustio tu priliku te je učinio ono što je Milena od njega tražila.

- Zamiješao je grud baš kako bi i sama moja majka zamijesila tijesto za palačinke. Zadovoljna sam, ima prolaznu ocjenu - rekla je tada Milena.

Nedugo zatim uslijedio je tulum za natjecatelje,a Neven je tada napravio kardinalne greške. Iako je na tulumu plesao s Milenom, veći dio večeri posvetio je kandidatkinji Marijani Vukelić. Na Mileni se vidjelo da joj to ne paše no, to ju nije spriječilo da iduće jutro opet poljubi Nevena na 'ruski način', ali ovaj put pred svima.

Jedno pitanje promijenilo je sve

Kako bi što bolje upoznao djevojke i tako si olakšao odluku koju će povesti na svoju farmu, Neven je damama postavljao ozbiljna pitanja. Zanimalo ga je imaju li ozbiljne namjere, je li on njima samo avantura, kada misle imati djecu... I dok su druge dale odgovor sukladno svojim stajalištima, Milena se poprilično naljutila.

Jesi li spremna biti vjerna? Jesi li spremna u životu stvarati obitelj, djecu? - pitao je Neven, na što je Milena odgovorila:

- Nisi bio iskren jučer. Zašto tako nisi nastupio jučer? Nisi bio fer. Stvarno si me sada povrijedio.

Počela je plakati i histerizirati. Ostale kandidatkinje su sjedile i u šoku gledale kako se Milena uznemirila.

- Što sam ti krivo napravila? Trebao si mi odmah nakon onog poljupca reći da ti se to ne dopada! Ja sam do kosti iskrena osoba! Ja imam pregršt obitelji, što ću im reći? - urlala je Milena. Zaključila je i kako joj je Neven najdraži farmer, a potom dodala:

- Neven Landek više ne postoji!

Kad je došao trenutak da Neven odabere koje tri djevojke idu s njime na farmu, Milena mu je 'prekinula muke' i samu sebe diskvalificirala. Zamjerila mu je to što je govorio djevojkama kada trebaju roditi, izgovorila mu je ružne riječi i napustila show. Voditeljica i svi prisutni bili su iznenađeni njezinom reakcijom i rekli su da je se boje. Dok je odlazila, Milena mu je poručila: 'Srami se!'.

Nakon izlaska iz emisije, Milena je otkrila kako joj je bilo na farmi i kako se osjećala dok je ljubila Nevena, piše RTL.

- Izlišno je i bespotrebno vršiti izmjenu riječi tu. Samo se ulupava vrijeme, a i sami živci odlaze u nepovrat. Treba znati djelovati, zato se stvar zove speed date, zar ne. Jako malo njih je to uvidjelo, da ne kažem baš nitko - rekla je Milena, koja se u javnost već pojavljivala kao Ivanka Milutinović, Vita Maslačak i Željka K. Esperanza alter ego pravnice, umjetnice i performerice Dan Phillip (44).