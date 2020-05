Miley Cyrus dala mami da je ošiša: 'Zašto si ovo napravila?'

Pjevačica Miley Cyrus (27) svoje je brojne obožavatelja naviknula već na incidente, afere i dramatične životne promjene pa nova frizura ne bi trebala biti nešto što će ih uzrujati, ali fotografije koje je pop zvijezda objavila nakon što je mamu pretvorila u frizerku u karanteni njezine su obožavatelje iznenadile.

- Ne razumijem zašto bi itko ovo napravio? Miley, zašto si ovo napravila svojoj kosi - jedan je od brojnih komentara na društvenim mrežama, koji se bave tematikom Mileynog novog looka.

Why has miley done that to her hair... a love her more than life itself but why baby